日本郵便（株）北陸支社主催「能登復興支援イベント 金沢から能登にエール」に協力企業として参加

株式会社トリデンテ

スポーツを用いた地方創生プロジェクトなど幅広いスポーツビジネス事業と安心安全な食を創出する取り組みと環境提供を行っているフード事業を中心に事業展開をしている株式会社トリデンテ（東京都品川区/代表取締役：佐々木 惇）は日本郵便株式会社北陸支社（石川県金沢市/支社長：加納 聡）主催の「能登復興支援イベント 金沢から能登にエール」に協力企業として参加いたしました。

令和6年能登半島地震や奥能登豪雨災害の被災地に向けて、金沢から様々な形でエール（支援）を送ることを目的に開催され、20秒間、1対1で戦う「パルクール鬼ごっこ」体験会を実施いたしました。

当日は、能登産の物産販売やキッチンカーでのグルメ提供、体験型アクティビティなども行われ、

多くの方々が笑顔でイベントを楽しんでいました。

また、音楽やスポーツを通じた応援企画も実施され、老若男女問わず、元気に参加する姿が印象的でした。

私たち株式会社トリデンテは、今回の取り組みを通じて、今後も復興支援活動や地域振興イベントへの協力を続け、地域社会に寄り添った取り組みを進めてまいります。

HP：https://tridente-inc.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社トリデンテ（担当：崎野）

Tel: 03-3490-7139

Mail: info@tridente-inc.jp