SF人狼系ゲーム『グノーシア』× ヴィレッジヴァンガードの限定コラボグッズ第3弾が大好評につきパワーアップして再登場！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

「2025年1月16日（木）17：00」よりオンラインストアにて発売開始！

PS5・PS4・Xbox・Windows版の発売で話題沸騰中のSF人狼ゲーム『グノーシア』と、ヴィレッジヴァンガードのコラボグッズ第3弾が大好評につきパワーアップして再登場！！！

前回大好評だった人気イラストレーター「hncl」氏描き下ろしの、ジナと沙明の美麗なイラストを使用した超必見グッズに加え、セツとラキオのパワーアップしたヴィレヴァンお仕事中デフォルメイラストグッズも再登場！！！この機会をお見逃しなく…！！！！！

▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/17607/

【商品ラインナップ】

■アクリルキーホルダー（全4種）

セツ,ラキオが新登場！

・価格：1,100円（税込み）

・種類数：セツver./ラキオver./ジナver./沙明ver.

・サイズ：

セツver.：約縦50mm×横27mm

ラキオver.：約縦50mm×横25mm

ジナver.：約縦50mm×横24mm

沙明ver.：約縦50mm×横33mm

・素材：アクリル



■ステッカー（全4種）

セツ,ラキオが新登場！

・価格：\700（税込み）

・種類：セツver./ラキオver./ジナver./沙明ver.

・サイズ：

セツver.：約縦50mm×横27mm

ラキオver.：約縦50mm×横25mm

ジナver.：約縦70mm×横37mm

沙明ver.：約縦70mm×横50mm

・素材：合成紙



■Tシャツ（全2種）

・価格：\6,600（税込み）

・種類数：ジナver./沙明ver.

・カラーバリエーション：

ジナver.：ホワイト/ブラック/ミックスグレー/インディゴ/ライトパープル

沙明ver.：ホワイト/ブラック/ミックスグレー/インディゴ/アイビーグリーン

・サイズ：S～XL

・素材：綿



■スウェット（全2種）

・価格：\11,000（税込み）

・種類数：ジナver./沙明ver.

・カラーバリエーション：

ジナver.：ホワイト/ブラック/バーガンディ/パープル

沙明ver.：ホワイト/ブラック/バーガンディ/アイビーグリーン

・サイズ：S～XL

・素材：綿



■クリアファイル（全2種）

・価格：\1,180（税込み）

・種類数：ジナver./沙明ver.

・サイズ：A4サイズ

・素材：PP



■タペストリー/A3サイズ（全2種）

・価格：\4,840（税込み）

・種類数：ジナver./沙明ver.

・サイズ：A3サイズ

・素材：PVC

■パスケース（全2種）

・価格：\2,400（税込み）

・種類数：ジナver./沙明ver.

・サイズ：約 縦70mm×横101mm×厚み2mm

・素材：PUレザー

・仕様：ボールチェーン付き

▼『グノーシア』コラボグッズ イラストレーター様

hncl 様（https://twitter.com/click_burgundy）

【販売概要】

▽販売スケジュール：

2025年1月16日（木）17：00～2025年2月28日（金）23：59

∇お届け予定：

2025年4月中旬～下旬

▽販売店舗：

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

（https://vvstore.jp/feature/detail/17607/）

ヴィレッジヴァンガード仙台ロフト店

ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ店

ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ店

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

※EC受注分で一部新商品がありますが、店頭展開には含まれておりませんのでご注意ください。

【購入者様/特典】

□対象アイテム&特典内容１.：

・「【グノーシア（第3弾）】Tシャツ（ジナ）」

・「【グノーシア（第3弾）】スウェット（ジナ）」

→ 特典内容：「描き起こしデフォルメイラストブロマイド（ジナver./全1種）」

□対象アイテム&特典内容２.：

・「【グノーシア（第3弾）】Tシャツ（沙明）」

・「【グノーシア（第3弾）】スウェット（沙明）」

→ 特典内容：「描き起こしデフォルメイラストブロマイド（沙明ver./全1種）」

【備考】

・対象商品に同封での発送を予定しております。

【各種リンク】

■『グノーシア』公式HP

https://playism.com/game/gnosia/

(C)Petit Depotto.

▼コラボグッズの販売ページはこちらから！

https://vvstore.jp/feature/detail/17607/

▼ヴィレッジヴァンガードのスタッフが作るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン！

https://cheer.village-v.co.jp/

POPじゃ書き足りない！？

ヴィレヴァンのスタッフがただただ好きなものへの愛を語っているだけのメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン！コメントといいね待ってます！！

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

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■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://twitter.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）