『紅の砂漠』、PSストア「2025年に発売される注目のPS5ゲーム」として紹介！

Pearl Abyss Corp.(パールアビス、本社:大韓民国果川市)のオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム『紅の砂漠(Crimson Desert)』が、PlayStationストアにて「2025年に発売される注目のPS5ゲーム(The Best New and Upcoming PS5 Games of 2025)」として紹介されました。

『紅の砂漠』は、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』や『デス・ストランディング 2』、『モンスターハンターワイルズ』といったグローバルで注目されているタイトルと並び、2025年の期待作として紹介されました。

■高い自由度とダイナミックな戦闘システムで注目を集める

『紅の砂漠』は、gamescomやG-STAR 2024での試遊を通じて、自由度の高いアクション、ダイナミックな戦闘システム、完成度の高いゲーム性、そして高品質なグラフィックなどで好評を博し、深い印象を残すことができました。また、『The Game Awards 2024』で発表されたゲームトレーラーは、次世代ゲームエンジン「ブラックスペースエンジン(BlackSpace Engine)」を駆使して実現した広大なオープンワールドで繰り広げられる冒険と戦闘など、新しいコンテンツを紹介し、世界中から注目を集め、期待感が高まっています。

■グローバルマーケティングの強化

Pearl Abyssは昨年、gamescomやTwitchCon サンディエゴ、パリ・ゲームウィーク、ミラノ・ゲームウィーク、The Game Awardsなど、国際的なイベントに積極的に参加し、ゲーマーやメディア、ストリーマー向けに試遊を行ってきました。今年も同様に積極的なグローバルマーケティングを予定しています。

■さまざまなプラットフォームでプレイ可能

『紅の砂漠』は、Steam、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Apple Macでプレイ可能です。また、Steam、PlayStation、Xboxの各ストアでは、ウィッシュリストへの追加が可能となっています。

》 「紅の砂漠」ウィッシュリスト:

・STEAM:https://store.steampowered.com/app/3321460/CRIMSON_DESERT/

・PlayStation:https://store.playstation.com/concept/10002363/

・Xbox:https://www.xbox.com/en-us/games/store/crimson-desert/9ng592g0w474

》 関連リンク:

・『紅の砂漠』公式サイト:http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X:https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube:https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

