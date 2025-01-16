株式会社総合近江牛商社、シンガポールに初出店！新ブランドである「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」が開店！
株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)の100％出資の子会社であるOMIGYU TRADING SINGAPORE PTE. LTD.は、2025年1月25日(土)に直営店として新ブランドである『牛排喜达聚・STEAK SUDAKU』(107 Killiney Rd)を開店いたします。
新ブランドである「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」のロゴ ※「达」箇所は、簡体字表記のため誤字ではございません。
【牛排喜达聚・STEAK SUDAKU】
新ブランドとなる「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」は、近江牛ステーキを主力商品としてファストカジュアルでありクイックな提供・サービスを売りとしています。また新ブランド名である「喜达聚」には下記の意味が込められており、日本で展開する「すだく（集く）」と音・意味を近づけた中国簡体字を使用した造語になります。
-喜（Xǐ）: 喜び、楽しむ
-达（Da）: 達成する
-聚（Jù）: 集まる
「喜达聚」に込められた想い、意味：楽しみながら集まる場所。となっております。
主力商品である「近江牛厚切りステーキ」
【詳細情報】
店名 ：牛排喜辻聚・STEAK SUDAKU
住所 ：S239547
107 Killiney Rd
アクセス：Somerset駅より徒歩3分
電話番号：＋659894-5016
営業時間：全日11:00～0:00（L.O.23:30）
開店日 ：2025年1月25日(土)
Instagram：https://www.instagram.com/steak_sudaku_singapore/
メディア情報：https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86081400W5A110C2EAC000/
【会社情報】
社名：OMIGYU TRADING SINGAPORE PTE.LTD.
本社 ：〒049-319 20 COLLYER QUAY #12-06 20 COLLYER QUAY SINGAPORE
事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、輸入業