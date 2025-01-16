株式会社総合近江牛商社、シンガポールに初出店！新ブランドである「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」が開店！

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株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)の100％出資の子会社であるOMIGYU TRADING SINGAPORE PTE. LTD.は、2025年1月25日(土)に直営店として新ブランドである『牛排喜达聚・STEAK SUDAKU』(107 Killiney Rd)を開店いたします。




新ブランドである「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」のロゴ　※「达」箇所は、簡体字表記のため誤字ではございません。

【牛排喜达聚・STEAK SUDAKU】


新ブランドとなる「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」は、近江牛ステーキを主力商品としてファストカジュアルでありクイックな提供・サービスを売りとしています。また新ブランド名である「喜达聚」には下記の意味が込められており、日本で展開する「すだく（集く）」と音・意味を近づけた中国簡体字を使用した造語になります。


-喜（Xǐ）: 喜び、楽しむ


-达（Da）: 達成する


-聚（Jù）: 集まる


「喜达聚」に込められた想い、意味：楽しみながら集まる場所。となっております。




主力商品である「近江牛厚切りステーキ」

【詳細情報】　


店名　　：牛排喜辻聚・STEAK SUDAKU


住所　　：S239547


　　　　　107 Killiney Rd


アクセス：Somerset駅より徒歩3分


電話番号：＋659894-5016


営業時間：全日11:00～0:00（L.O.23:30）


開店日　：2025年1月25日(土)


Instagram：https://www.instagram.com/steak_sudaku_singapore/


メディア情報：https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86081400W5A110C2EAC000/


【会社情報】


社名：OMIGYU TRADING SINGAPORE PTE.LTD.
本社 ：〒049-319 20 COLLYER QUAY #12-06　20 COLLYER QUAY SINGAPORE
事業内容 ： 外食事業、フランチャイズ事業、輸入業