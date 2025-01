『#7月7日はカルピス(R)の日 / #七夕の夜は水玉ドローンショー』が「第62回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」において「OOH広告部門 メダリスト」を受賞

株式会社ドローンショー・ジャパン

株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)のディレクター、クリエイターが、運営ディレクション、アニメーション制作を担当し、GMOインターネット株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長執行役員:佐久間勇 以下、GMO NIKKO)とSNSを活用したマーケティング支援事業を展開するGMOユナイトエックス株式会社(代表取締役社長:稲葉 裕一郎 以下、GMOユナイトエックス)が企画支援を行ったアサヒ飲料株式会社(社長:米女太一 以下、アサヒ飲料)のカルピス(R)の日のプロモーション『#7月7日はカルピス(R)の日 / #七夕の夜は水玉ドローンショー』が、日本アドバタイザーズ協会(理事長:川村和夫 明治ホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO、以下JAA)が主催する「第62回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」において「OOH広告部門 メダリスト」を受賞したことをお知らせいたします。

【「JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」について】(URL:https://www.jaa.or.jp/contest/adaward/(https://www.jaa.or.jp/contest/adaward/))

カルピス(R)の日のプロモーション『#7月7日はカルピス(R)の日 / #七夕の夜は水玉ドローンショー』

審査員に広告の関係者を含まず、広告の受け手である消費者が生活者の視点から審査を行う、世界でも類を見ない大きな特徴を持つ総合広告賞です。「好感、共感、親近感がもてる広告であるか(感性)」「わかりやすく、納得できる広告であるか(理性)」「オリジナリティが感じられる広告であるか(創造性)」の審査基準のもと選出されます。プリント広告(新聞広告、雑誌広告)、オーディオ広告(ラジオ広告、デジタル広告)、フィルム広告(短編フィルムの部、中編フィルムの部、長編フィルムの部)、OOH広告(※1)の4部門があり、各部門の上位10点から選出される最優秀賞「JAA賞グランプリ」、各部門トップ10点である「メダリスト」、全入賞作品から1点選出される「経済産業大臣賞」、そしてJAA賞グランプリ受賞作品の広告制作に携わった企業または個人が選出される「ベストパートナー賞」が表彰されます。

(※1)中吊り広告や駅構内広告などの交通広告、各種看板や大型ビジョンなどの屋外広告、チラシなど、家庭以外の場所で展開するメディアの総称。

【『#7月7日はカルピス(R)の日 / #七夕の夜は水玉ドローンショー』企画の背景】

本企画は「カルピス(R)があれば人と繋がれる。カルピス(R)の日が思い出に残るいい一日になった。」と生活者に感じていただくことを目的に企画いたしました。1919年7月7日にカルピス(R)が日本初の乳酸菌飲料として発売されたことを記念して制定された「カルピス(R)の日」である七夕に、「天の川」を表すカルピス(R)の水玉模様に因み、“カルピス(R)の星座”や“織姫と彦星”など、さまざまなデザインをドローンショーで表現し、夜空を彩りました。

■ スタッフリスト

■ JAA審査員コメント

■ 受賞コメント アサヒ飲料 プロモーション戦略部 戦略企画グループ・サブGL デジタル統括 青山茂樹様

- クリエイティブディレクター:竹之内佑介(GMO NIKKO)- アートディレクター加藤瑶子:(GMO NIKKO)- プロデューサー:小松郁(GMO NIKKO)- アカウントディレクター:持田恵之介(GMOユナイトエックス)- プロジェクトアドバイザー:稲葉裕一郎(GMOユナイトエックス)- エディター:李榕(GMO NIKKO)- イラストレーター:沢井文(GMO NIKKO)- プランナー:増谷恵花(GMO NIKKO)- ドローンショー・ディレクター:齋藤暖(株式会社ドローンショー・ジャパン)- ドローンショー・クリエイター:東川武司(株式会社ドローンショー・ジャパン)- イベントプロデューサー:中野慎太郎(株式会社UBUGOE)- イベントプロデューサー:鈴木敏幸(株式会社UBUGOE)- LP・デザイナー:門間暢子(株式会社オズ)- LP・アシスタントデザイナー:宮下千明(株式会社オズ)- LP・コーダー:多田絋大(株式会社オズ)- 映像プロデューサー:大門剛(株式会社ARARAT)- 試みが画期的。清潔感があって商品イメージとマッチしている。- 楽しくてきれいな広告。- 七夕とカルピスがよいバランスで展開され商品が心に残りました。- 夜空を広告にするのが斬新だしきれいで好印象。- 空をジャックしての広告、素敵でした。私も見に行きたかった。- カルピス(R)の日=7月7日、印象づけられました。- ドローン広告は花火に代わるイベントになるかもしれない。

今回の受賞をとても嬉しく思っており、ご提案を頂いたGMO NIKKOおよびGMOユナイトエックスの皆様に大変感謝しております。ドローンショーという施策は弊社において初めての試みでありましたが、生活者の皆様にとって幸せな体験を提供したいというパーパスをもってやり抜くことが出来ました。そういった意味で、生活者視点での評価を頂けたことは胸熱!な想いです。

これからもカルピス(R)を含む弊社製品とコミュニケーションを通じて、生活者の皆様のワクワクと感動をつくれるように精進したいと考えております。

■ 受賞コメント GMO NIKKO クリエイティブディレクター 竹之内佑介 氏

ショーの終了後、夜空に響いたご来場者の皆様の拍手と感動の声は、まさにこの企画の成功を物語っていました。その瞬間、『7月7日はカルピス(R)の日』というメッセージが、広告を超えた『思い出』と『体験』として参加者の心に刻まれたのだと実感しました。そして、この想いが形となり、今回の受賞という評価をいただけたことを、チーム一同心から嬉しく思っています。このプロジェクトを通じて、ブランドの価値を再認識し、新たな可能性を切り開く一歩を踏み出せたことに感謝の気持ちでいっぱいです。カルピス(R)がこれからも、生活者の心に寄り添い続ける存在であるよう、私たちはさらに挑戦を続けていきます。

■ 受賞コメント GMOユナイトエックス アカウントディレクター 持田恵之介 氏

この度、広告賞を受賞できましたことを大変光栄に思います。本施策ではXやTikTokでの発信に加え、声優や芸人の方々をお招きしたライブ配信を行いながら、メインイベントとして七夕当日にドローンショーを行うなど、さまざまなコンテンツを複合的に展開しました。梅雨の時期でしたので、予定通りにショーを実現できたことに安堵しています。そして何より、本企画を通じて、たくさんの方々に「七夕に空を見上げる」という特別なブランド体験を提供できたことを、非常に嬉しく思っています。

【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

GMO NIKKOは、デジタルマーケティングを強みとする総合マーケティング支援会社です。エンドユーザーを徹底研究し、心を動かすアイディアを企画し提供してまいりました。また、「TRUE」という統一ブランドのもと、マーケティングソリューションサービスをシリーズ展開しています。今後も常に新しい手法を開拓、そして駆使することで、時代の一歩先を行く「Surprising Partner.」としてお客様の課題解決につながる最高のマーケティングサービスを提供してまいります。

【GMOユナイトエックスについて】(URL:https://www.gmo-ux.com/(https://www.gmo-ux.com/))

GMOユナイトエックスは、ブランドを保有する企業向けにSNSを活用したマーケティング支援事業を展開しています。戦略立案やキャンペーン企画、販促企画、制作、そして「FanSpot byGMO」をはじめとした独自のマーケティングソリューションの開発・提供を通じて企業のブランド価値向上と顧客エンゲージメントの強化を目的とした多岐にわたるソリューションを提供しています。

ドローンショー動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oYG7v6VBYic ]

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・WEB

https://droneshow.co.jp/

・SNS

ドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショー映像などをお届け!業界最先端の情報もリアルタイムで発信します!

ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう!

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp