レシピサイト「Nadia」とハナマルキ株式会社がタイアップ！特別企画ページ「いつものおうちごはん うま味UPレシピ」第2弾！

Nadia株式会社(東京都港区/代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」)とハナマルキ株式会社(長野県伊那市/代表取締役社長 花岡周一郎 以下「ハナマルキ」)がタイアップし、「液体塩こうじ」の消費拡大を目的に、特別企画ページ【いつものおうちごはん うま味UPレシピ】を2024年12月から約半年にわたって毎月更新いたします。

今月のテーマは「鶏がらスープの素」

特別企画ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/ekishio

特別企画ページ「いつものおうちごはん うま味UPレシピ」では、液体塩こうじを普段から愛してやまない8名のNadia Artistが「えきしおリーダーズ」として、企画ページとSNSそれぞれで液体塩こうじの活用術をご提案します。今月の組み合わせ調味料は「鶏がらスープの素」。簡単にぐっとコクのある味わいを出せるので、ジャンルを問わずに活躍してくれますよね。まろやかな液体塩こうじと合わせると、鶏がらスープの素のはっきりとしたうま味と合わさって、うま味の幅が広がり本格的な味わいに仕上がります。

レシピの一部をご紹介

鍋ひとつですぐできる!【ねぎ塩ツナ麺】 by MYON(みょん)さん塩こうじでうま味たっぷり【ふわふわ鶏つくねと白菜のスープ】 by ぼくさん手羽先で簡単!サムゲタン by AYAさん

<提供:ハナマルキ株式会社>

「おみそならハナマルキ♪」のフレーズでおなじみの、長野県伊那市に本社を置く味噌・醸造製品メーカーです。

大正7年(1918年)に創業し、今年で107年目を迎えました。近年では味噌だけではなく、製造特許を取得した液体塩こうじなど塩こうじ事業にも力を入れています。

レシピサイト「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約900名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー(インスタグラマー)で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

レシピサイトNadiaはこちら :https://oceans-nadia.com/

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年1月時点で合計5,000万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

Nadia株式会社について

会社名: Nadia株式会社

設立:2012年7月5日

代表者:代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL:https://nadia-corp.co.jp/

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容:インターネットメディア事業(Nadia)、料理家マネジメント事業(Nadia Management)、広告・企画制作・PR事業

