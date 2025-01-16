『ドリームハンター麗夢』より、麗夢をイメージした香水、ディフューザーが登場！アクリルスタンド等のグッズも同時発売！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載（(C)奥田誠治） をお願いいたします。

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、2025年に40周年を迎える『ドリームハンター麗夢』の主人公・麗夢をイメージした香水、ディフューザー、その他グッズを発売します。

2025年2月23日(日)に、「ドリームハンター麗夢 フレグランスイベント」が開催されます。

イベント開催に先立って、当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で2025年1月16日(木）よりネット販売を開始します。

麗夢の香水をつけると悪夢を見なくなる！？

＜ドリームハンター麗夢＞

『ドリームハンター麗夢』は、ＯＶＡを中心に展開されたアニメ作品のシリーズです。

夢の中へ入る能力を持ち、悪夢に悩まされている人達のその悪夢の原因と戦う少女 -綾小路麗夢- を中心に、バラエティ豊かなキャラと出来事によってストーリーは展開されます。

奥深く、謎をちりばめたストーリー、剣が唸り、銃弾が飛び交うアクション等、多くの要素が剥離する事のない作品として語り継がれています。 その深い作品性の虜になってしまった人は多く、30年以上経った現在もファンの心を掴んで離しません。

1985年12月に発売された『惨夢！ 甦る死神博士』でスタートし、さらに1986年9月『聖美神女学園の妖夢』、1987年2月『夢隠 首なし武者伝説』と続いたシリーズがオリジナルになります。

ビデオソフトの発売を軸に、様々なメディアでの継続的な展開を現在まで続けてきました。実に20年近い歴史を持つ、OVAとしては驚異的な長寿作品です。

「ドリームハンター麗夢」 フレグランスイベント 開催決定！イベント実施概要

名称：「ドリームハンター麗夢」 フレグランスイベント

主催：フェアリーテイル株式会社

日時：2月23日（日）

開催場所： LOFT9 Shibuya（ロフトナインシブヤ）

【住所】〒150-0041 東京都渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS(キノハウス) 1F

http://www.loft-prj.co.jp/loft9/

１２：００ 開場

１３：００ 開演

１５：００ 終演

出演者：松井菜桜子（声優/綾小路 麗夢役）

奥田誠治（作品監督）

2025年に40周年を迎えるドリームハンター麗夢。

ドリームハンター麗夢の香水が発売された記念に、LOFT9 Shibuya（ロフトナインシブヤ）で「ドリームハンター麗夢 フレグランスイベント」が開催されます。ファンの皆様と、松井菜桜子さん、奥田誠治監督らとドリームハンター麗夢の歴史を振り返りつつ、40周年をお祝いしましょう！ここでしか聞けない秘蔵の話も飛び出るかも？

会場ではコラボメニューもご提供予定です。

先着販売受付

受付日時 2025/1/16(木) 11:00 ～ 2025/2/22(土)

予定販売数終了

前売券（飲食代別）

料 金

\3,000

（当日券\3,500）

チケットの販売ページ(LivePocket)

→https://t.livepocket.jp/e/j7qlp

イベントページ(店舗HP)

→https://www.loft-prj.co.jp/

ドリームハンター麗夢 オードパルファム 麗夢

主人公の綾小路 麗夢をイメージした香水です。

ラベンダーの爽やかで、心地よい香りは、夢の中から人の命を蝕んでいく悪魔「夢魔」を退治するために戦う麗夢が届けてくれるレム睡眠のようです。

香調：ラベンダーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：グレープフルーツ、マンダリン、ミント、カモミール

ミドルノート：ラベンダー、フレンチラベンダー、マグノリア

ラストノート：ホワイトムスク、白樺

ドリームハンター麗夢 ディフューザー

麗夢がアシスタントの子猫のアルファと子犬のベータと共に青山に開いている怪奇事件専門の探偵事務所をイメージしたディフューザーです。

香調：ラベンダーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：シトラス、マンダリン、ミント、カモミール

ミドルノート：ラベンダー、マグノリア

ラストノート：ムスク、白樺

ドリームハンター麗夢 オードトワレ

自称「何でも屋探偵」麗夢の可愛らしさを全開にイメージしたフルーティーノートの香水です。

香調：フローラルフルーティー

＜香りイメージ＞

トップノート：グレープフルーツ、カシス、ルバーブ

ミドルノート：ローズ、フリージア、カルダモン、ジンジャー

ラストノート：ザクロ、シダーウッド

ドリームハンター麗夢 円光 オードトワレ

謎の修行僧・円光をイメージした香水です。

フローラルシプレーのパワフルな香り立ちは、強い法力を持ち他人の夢に影響を与えることができる円光の姿が思い浮かびます。

香調：シプレーノート

＜香りイメージ＞

トップノート：ライチ、オレンジ、ベルガモット

ミドルノート：フリージア、ジャスミン、ダバナ

ラストノート：オークモス、ムスク、サンダルウッド

ドリームハンター麗夢 キャンバスアート

麗夢のイラストを使用したキャンバスアートです。

ドリームハンター麗夢 アクリルスタンド

麗夢のイラストを使用したアクリルスタンドです。

ドリームハンター麗夢 ブロマイドセット

10枚のイラストのブロマイドセットです。

ドリームハンター麗夢 クリアファイル

ドリームハンター麗夢のクリアファイルです。※４種類

ドリームハンター麗夢 Tシャツ

ドリームハンター麗夢のTシャツです。※フリーサイズ

ドリームハンター麗夢 アクリルパネル

ドリームハンター麗夢の各種イラストを使用したアクリルパネルです。

※１３種類

サイズ：B5

『ドリームハンター麗夢』 商品ラインナップ

【商品概要】

商品名 ：ドリームハンター麗夢 オードパルファム 麗夢

容量 ：50ml

価格 ：4,620円（税込）

成分 ：エタノール、香料、水

商品名 ：ドリームハンター麗夢 ディフューザー

容量 ：100ml

価格 ：3,850円（税込）

成分 ：エタノール、水、香料

商品名 ：ドリームハンター麗夢 オードトワレ

容量 ：50ml

価格 ：3,850円（税込）

成分 ：エタノール、香料、水

商品名 ：ドリームハンター麗夢 円光 オードパルファム

容量 ：50ml

価格 ：3,850円（税込）

成分 ：エタノール、香料、水

商品名 ：ドリームハンター麗夢 クリアファイル（４種類）

サイズ ：A4

価格 ：660円（税込）

商品名 ：ドリームハンター麗夢 キャンバスアート

価格 ：3,300円（税込）

商品名 ：ドリームハンター麗夢 アクリルパネル

サイズ ：B5

価格 ：1,650円（税込）

商品名 ：ドリームハンター麗夢 アクリルスタンド（２種類）

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：1,980円（税込）

商品名 ：ドリームハンター麗夢 Tシャツ

サイズ ：フリーサイズ

価格 ：3,850円（税込）

商品名 ：ドリームハンター麗夢 ブロマイドセット（10枚入り）

価格 ：880円（税込）

「ドリームハンター麗夢」公式サイト：http://www.dreamhunter.jp/index.html

「ドリームハンター麗夢」公式X：https://twitter.com/DreamHunter_Rem

フェアリーテイル株式会社 ドリームハンター麗夢 商品ページ：https://fairytail.jp/dreamhunter/product/

イベントページ：https://fairytail.jp/dreamhunter/event/

フェアリーテイル株式会社 X：https://twitter.com/fairytailparfum

(C)奥田誠治

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、安心・安全な化粧品を届けることを目指し、化粧品やサプリメントの輸入代行、OEM、企画支援といった事業を手がけています。

これまでの実績で培った「輸入、輸出管理ノウハウ」と「薬機法ノウハウ」によって、化粧品に関わるすべての業務をワンストップでサポートし、事業者が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番

コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp