【KKDJ×Her lip to】小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」とのコラボレーション再び！オリジナルドーナツの他コラボアイテムも数量限定で登場

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若月 貴子、以下:KKDJ)は、株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to(ハーリップトゥ)」と、2025年1月24日(金)から2月14日(金)のバレンタイン期間、クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店の2店舗限定でコラボレーションを実施します。

昨年2月に実施した初のコラボレーション企画ではバレンタインシーズンにぴったりなドーナツアソートセット『Her lip to BOX』を渋谷シネタワー店限定で販売。連日完売が続出するほどの人気を集め、お客さまからご好評いただいておりました。

そんな大人気のコラボレーション企画がパワーアップして今年も実現。昨年注目を集めたドーナツアソートセット『Her lip to BOX』が『Her lip to BOX 2025』として再登場。今年は、チョコレートのオールドファッション生地に「Her lip to」らしいチェリーやストロベリーなどのピンク色で彩った『チェリー チョコレートケーキ』、ゴールドパウダーを散りばめ華やかさをプラスした『ストロベリー フォンダンショコラ』、人気No.1の『オリジナル・グレーズド(R)』をコラボレーションロゴで飾った『Her lip to オリジナル・グレーズド(R)』を詰め合わせたアソートセットです。クリスピー・クリーム・ドーナツのデザインと、「Her lip to」のチェリー柄を融合し、コラボレーションロゴを大きくあしらったピンク色が可愛いオリジナルデザインボックスで販売します。

また、ご購入いただいた方全員に「オリジナルピックシート」をプレゼント。複数デザインのピックをドーナツに添えることで、自分だけのオリジナルなドーナツに仕上げていただけます。

さらに今年は「Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to コラボアイテム」の限定販売をはじめ、様々な施策を実施いたします。

「Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to コラボアイテム」はコラボロゴがポイントのスウェットや、マグカップ、キーチャームなどさまざまなシーンで活用できるアイテムを数量限定で販売いたします。クリスピー・クリーム・ドーナツとHer lip toの世界観が融合した、今しか手に入れることができない限定アイテムとなっております。

オリジナルコラボアイテムはHer lip toの公式オンラインストアおよびコンセプトストア「House of Herme」で販売するほか、クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店の2店舗でも数量限定で販売いたします。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店にて、「Her lip to BOX 2025」とドリンクをご購入いただくとオリジナルペーパースリーブがもらえるキャンペーンや、オリジナルコラボアイテムが当たるXのリポストキャンペーンなど、店舗だけでなくSNSでも本コラボレーションを楽しむことができる施策もご用意いたしました。

コラボレーション期間中、クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店の一部エリアが「Her lip to」の世界観に染まります。コラボレーションならではの特別な空間を、ぜひお楽しみください。

≪参考情報:商品情報≫『Her lip to BOX 2025』

『Her lip to BOX 2025』

【販売期間】 2025年1月24日(金)~2月14日(金)

【販売価格】 1,690円(イートイン1,721円)

“Her lip to”とコラボレーションした限定のオリジナルデザインボックスに、コラボドーナツ3種を詰め合わせたバレンタイン限定アソート。“Her lip to”らしいチェリーやストロベリーを合わせたチョコドーナツ2種と、このコラボのために作られたオリジナルロゴを飾った一番人気のオリジナル・グレーズド(R)をセットにしています。

『チェリー チョコレートケーキ』

『チェリー チョコレートケーキ』

カカオの風味豊かなオールドファッション生地に、フルーティーなチェリーソースを合わせ、ストロベリーコーティングを重ねました。アクセントに甘酸っぱいフリーズドライ苺をトッピング。

『ストロベリー フォンダンショコラ』

『ストロベリー フォンダンショコラ』

ハート型のふわふわ生地に、温めるとトロッととろけるフォンダンショコラクリームを詰め、ビターチョコでつつみました。ピンクのストライプはチョコと相性の良いストロベリーコーティング。仕上げにゴールドパウダーを散りばめてキラキラ華やかなバレンタインドーナツに。

『Her lip to オリジナル・グレーズド(R)』

『Her lip to オリジナル・グレーズド(R)』

一番人気のオリジナル・グレーズド(R)を“Her lip to”とのコラボレーションロゴで飾りました。ハートモチーフのオリジナルロゴが特別感を演出します。

「Her lip to BOX 2025」とドリンクをご購入いただくと、オリジナルペーパースリーブがもらえる

クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店にて、「Her lip to BOX 2025」とドリンクを合わせてご購入いただくと、コラボロゴが入ったオリジナルペーパースリーブがもらえます。

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※コラボレーションドーナツは単品での販売は行っておりません。

※コラボレーションドーナツのお取り置き・ご予約サービスは行っておりません。

※価格は税込み価格です。

※「Her lip to BOX 2025」はお一人様 3点までの販売とさせていただきます。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※オリジナルスリーブのプレゼントは「Her lip to BOX 2025」1点につき1点までのお渡しとなります。

※ドリンクのメニューは、クリスピー・クリーム・ドーナツWEBサイトを参照ください。

※オリジナルスリーブのお渡しは対象商品のご購入者限定です。オリジナルスリーブのみのお渡しは不可となりますので、予めご了承ください。

≪参考情報:コラボレーションアイテム情報≫

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to コラボアイテム』

【販売期間】 2025年1月24日(金)~2月14日(金)

【アイテム】 スウェット、トートバッグ、フラットポーチ、マグカップ、キーチャーム

【販売場所】

Her lip to公式オンラインストアおよびコンセプトストア「House of Herme」

クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店

コラボロゴがポイントのスウェットや、マグカップ、キーチャームなどさまざまなシーンで活用できるアイテムから、Her lip toらしいピンクのトートバッグ、フラットポーチなど、コラボレーションを彩る様々なアイテムを展開します。

※Her lip to公式オンラインストアおよびコンセプトストア「House of Herme」での販売期間は上記とは異なります。

※クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店にて販売するコラボレーションアイテムは、お一人様各アイテム1点限りとさせていただきます。

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Sweat(スウェット) Mサイズ』 販売価格:13,000円

胸元のコラボレーションロゴとバックのデザインがポイントのスウェット。裏起毛素材で真冬でも暖かく着用いただけます。

※XXLサイズのSweatはクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗での販売予定はございません。

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Tote Bag(トートバッグ)』 販売価格:5,200円

手に馴染むキャンバス地を使用しており、デイリー使いに最適。

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Flat Pouch(フラットポーチ)』 販売価格:2,600円

コラボレーションロゴが全面にプリントされたフラットポーチ。スライダー部分のカラーがアクセント。

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Key Charm(キーチャーム)』 販売価格:1,650円

コラボレーションロゴが特徴的なキーチャーム。大きめのラバーチャームに、ロゴリボンをあしらいました。

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Mug(マグカップ)』 販売価格:2,600円

前面のコラボレーションロゴと後面のメッセージプリントがポイントのマグカップ。

『コラボキーチャームプレゼントキャンペーン』

コラボレーションアイテムの発売を記念して、公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。抽選で5名様に「コラボキーチャーム」をプレゼントいたします。

【応募条件】

1.クリスピー・クリーム・ドーナツ、Her lip to両方の公式Xアカウントフォロー

2.クリスピー・クリーム・ドーナツ公式Xから投稿されるキャンペーンポストをいいね&リポスト

【当選人数】

抽選で5名様

※当選者はDMにて通知

【賞品】

『Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Key Charm(キーチャーム)』

【キャンペーン期間】

2025年1月20日(月)~1月26日(日)

【Her lip to(ハーリップトゥ)とは】

「今着たい服」

日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。

生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。

"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。

https://www.herlipto.jp

‐代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール‐

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティーラインや、ランジェリーラインなど多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。