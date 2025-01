フリーマガジン「SKI CLUB」vol.4が発刊｜1月16日(木)よりURBAN RESEARCH DOORS、アウトドア・スポーツ用品店等で無料配布スタート

株式会社キャスト

株式会社キャストは フリーマガジン『SKI CLUB』Vol.04 2025(68p/無料)を、2025年1月16日(土)より、全国のアウトドア/キャンプ/スキー/セレクトショップ/スキー場/宿泊施設等で順次配布いたします。

魔法にかけられたスキーヤー

雪を見るとスキーに行きたくなる衝動が湧いてくる。 空から舞い降りる雪は、スキーへの招待状。 この雪の招待状が届くと、頭の中はスキーのことでいっぱいになり、何も手につかなくなる。 スキーは魔法の翼。滑り出すと空を飛んでいるような感覚になり、笑顔が止まらない。 転んだっていい、何度でも滑ってみよう。スキーの楽しさは尽きることがないのだから。 SKI CLUB vol.4では、スキーの魔法に魅了されたスキーヤーたちのストーリーを紹介。 読めば、スキーがなぜこんなにも楽しいのかがわかるだろう。 そして、君もきっとこの冬、スキーを始めているはず。 SKI IS MAGICへようこそ!

コンテンツに関して

■Ski Club Room

~スキーに関するコラム集~

これからスキーを好きになりたい人へ― 栗田萌瑛

スキーにまつわる時間と共にいた音楽たち― 小口大介

ヴィンテージスキーを愛したスキーヤーのカフェ― 小畑吾郎

■Dancing in the Mountain スノーフレイク

スキーはなぜこんなにも楽しいのだろう。 スピード感、冷たく美しい雪、そしてキンとした空気。 スキーを終えた後の、あの言葉にできない満足感は一体何なのだろう。 そんなことを考えていると、ある一人のスキーヤーを思い出した。 彼の名はスノーフレイク。『雪の結晶』という愛称で知られる、風変わりなスキーヤーだ。

■サイモン・ビリー KING OF SPEED

2023年に世界最高速度となる時速255.5kmを記録したフランス人スピードスキーヤー、サイモン・ビリーとスピードスキーの世界。

■Ski Bum Life ブルーノ・コンパーニュ

冬の間、ずっとスキーだけをして過ごす。 それは夢のような生活だろう。 フランス、4000m級の山に囲まれた谷にある街シャモニー。 この谷に昔も今も多くの熱狂的なスキーヤーたちが上質な雪と、 スリリングな急斜面を滑るために集まってくる。 そんな場所を滑るためのスキーブランド blackcrowsを立ち上げ、 誰よりもエキサイティングな滑りを見せるヒゲづらの ブルーノ・コンパーニュにスキーと人生について話を聞いた。

■Effortless gear for recreational skiers Yardsale

スキーポールにこだわりを持っていますか? そして、 自分のスキーポールを自信を持って「これだ」と言えますか?(心当たりのない人はSKI CLUB Vol.2をご 覧ください!

■Ski Style of Japanese Skiers

モデルにスタイリスト、蒸留家に靴下デザイナー、銀行員にカメラマン。職業も年齢もスキー歴も様々な日本のスキーヤーに、スキーの魅力を語ってもらった。

■I’m Feeling Good!

「おしゃれは我慢よ!」とピーコさんは言った。だけど、寒さは我慢なんてできない。 でも、安心してください。暖かいの着られますから。 SKI CLUB編集部が今シーズンおすすめのベースレイヤーをご紹介。 さあ、もう寒いなんて言わせない。さらば寒さよ!

■CLUB HOUSE BOARD

QUEST スキーとアートを融合した 最先端スノーリゾート― Ranyo Tanaka

SUSTAINABLE 明日、良い雪を滑るために―SKI CLUB

FASHION かっこいいスキースタイルについて考えてみた―中田慎介

MOVIE スキー恋愛映画の最高傑作― Ranyo Tanaka

LOVE スキーのためならどこまでも― 米山周子

GEAR あれこれギアを買うのもすべては重力からの解放のためなんです― 関田森彦

APRES アプレスキーはタップルームから― Takuro Watanabe

BOOK スキーヤーにこそ読んでほしい本― SKI CLUB

MONEY インフレに負けないスキー講座― 井上英樹

■星野さんが考える「スキーマジック」

日本のスキー業界を守り続ける星野リゾートの星野佳路代表。

星野さんが考える、スキー人口を増やすスキーマジックとは?

■Vintage Ski Catalogs

世界中からアウトドアスポーツ関連のカタログを集め研究を行っているOutdoor Recreation Archiveの、貴重なコレクションの一部をご紹介。

■SKI CLUB SKI RESORT GUIDE & HOTEL GUIDE

アプレスキーっていい響きだと思わない?スキーの後のあんな楽しみやこんな楽しみを 想像するとワクワクしちゃうよね。 一日中滑った後は、スキー場自慢のグルメを味わったり、 近くの温泉やサウナでリラックスしたり、 ホテルに戻って友人や家族と静かな時間を過ごすのもいいし、 雪降る街に出かけてローカルグルメを楽しむのもいいね! 次のスキートリップはアプレスキーを充実させてみよう。 忘れられないスキートリップになるはずだから。

▶『SKI CLUB』編集部 公式SNSアカウント

―公式Instagram(@skiclub_magazine(https://www.instagram.com/skiclub_magazine/))

『SKI CLUB』の無料配布場所

下記、配布協力店様の店頭等で2025年1月16日より順次無料配布しています。数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。



■アーバンリサーチドアーズ

■フルマークス

■スキー場

星野リゾート ネコマ マウンテン

星野リゾート トマム

MT.T by 星野リゾート

苗場スキー場内(ウィスラーカフェ)



■宿泊施設

星野リゾート リゾナーレトマム

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳

OMO7旭川 by 星野リゾート

OMO3札幌すすきの by 星野リゾート

OMO5小樽 by 星野リゾート

■ヒマラヤ

■THE NORTH FACE

■スーパースポーツゼビオ

スーパースポーツゼビオ水戸店

その他、全国のスキー・アウトドアショップ



■媒体概要

スキークラブ VOL.4 2025年1月発行(シーズン1回/フリーマガジン)

判型:B5変形/68p

Creative Director: Ranyo Tanaka (Steller's Jay)

Editor: Takuro Watanabe / Hideki Inoue (MONKEYWORKS)

Designer: Yuta Ukai

Back Cover Photo: Ranyo Tanaka

Printing: SANKO PRINTING

Publisher: Hiroshi Owada



発行:株式会社キャスト

〒112-0014

東京都文京区関口1-44-4

新荒井ビル5階

https://www.cast-inc.co.jp/