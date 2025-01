投資委員会の設立に関するお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、積極的なM&A・事業投資を通じた企業価値向上戦略を加速させるため、本日、投資委員会を設立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.本委員会設置の目的

当社グループは、「ビジネスモデルの総合商社」として、M&A・事業投資を成長戦略の重要な柱と位置付けています。この度の投資委員会の設置により、投資判断の迅速化と精度向上を図り、より積極的な投資戦略を推進してまいります。

2.本委員会の役割等

本委員会は、WHDC役員・従業員からのM&A等案件の提案を踏まえて委員長が招集し、議論の上、投票を行い、過半数の賛成を得た案件を当社取締役会に上程します。

議事進行については討論委員を募り、討論委員は積極的な議論を行いますが、議事はロバート議事法に従います。議論の方法については、「悪魔の時間」「天使の時間」を定めます。悪魔の時間とは、討論委員全員が積極的に反対意見を述べる時間を指し、天使の時間とは、討論委員全員が積極的に賛成意見を述べる時間を指します。

その後、十分に議論を尽くしたことを委員長が確認し、委員全員の同意が得られた段階で投票に入ります。投票は匿名投票によっておこない、常勤監査役1名と社外取締役1名、および運営事務局によって、投票による賛否について別室で集計することとします。



3.本委員会の構成

委員長:代表取締役社長

委員: M&A等の起案者、常勤取締役、子会社の社長、社外取締役定足数:5名

オブザーバーとして、常勤監査役の他、投票権がない運営事務局を適宜委員長が任命する。

4.設置日

2025年1月16日

以上

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への 新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にま みれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービス を提供しています。



【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町 22 第3山田ビル

設立:2004 年 7 月 上場:2006 年 10 月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、傘下企業の経営・管理

URL: https://twhdc.co.jp