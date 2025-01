アクセンチュア株式会社

【東京発:2025年1月16日】 アクセンチュア株式会社(東京都港区、代表取締役社長:江川 昌史、以下、アクセンチュア)は、明治安田生命保険相互会社(取締役 代表執行役社長:永島 英器、以下、明治安田)と2030年3月までのパートナーシップ契約を締結し、生成AIをはじめとする先端技術の活用により、人の提供価値を最大化させる全社横断的なDXプログラムを開始したことを発表します。

世界的にも類を見ない規模で進められているこの全社横断的なDXプログラムは、生成AIをはじめとする先端技術を活用し、明治安田の職員の生産性と効率性を飛躍的に向上させるとともに、人ならではの価値を最大限に引き出す取り組みです。 この取り組みは、少子高齢化や人口減少が進行する中で、イノベーションを通じた労働生産性の向上が喫緊の課題とされる日本社会において、持続可能な企業のあるべき姿を示すものです。

アクセンチュアは、本プログラムを通じて、生成AIをはじめとする先端デジタル技術によって、将来にわたってお客さまのニーズや市場環境の変化にも柔軟に対応しうるデータ駆動型経営基盤を整備します。 また、この基盤を活用して、職員一人ひとりに寄り添うデジタル秘書などの導入で生産性、効率性、創造力の大幅な向上を図り、人ならではの価値を最大化する業務変革を推進します。これにより、お客さまに寄り添うきめ細かな提案を可能とし、さらなる満足度向上を図ります。さらに、これら一連の取り組みを将来にわたって明治安田で主導できる人財300名を育成し、明治安田の持続的な成長に伴走します。

明治安田は、10年計画「MY Mutual Way 2030」のもと、「『ひとに健康を、まちに元気を。』もっとも身近なリーディング生保へ」の実現に向けて、「人とデジタルの効果的な融合」を重点方針の一つに掲げ、デジタルトランスフォーメーション戦略(DX戦略)を推進しています。

アクセンチュアは、明治安田における全社横断的なDXに伴走するため、データ・AIのエキスパートだけでなく、業界や業務、戦略に精通したコンサルタント、ITエンジニア、オペレーションおよび顧客体験設計に長けたエキスパートなど、全社変革に必要なサービス部門を横断してチームを組み、アクセンチュアが提唱する「Total Enterprise Reinvention」を実現します。 この取り組みの第一弾として、2024年10月に全国約36,000人の営業職員一人ひとりに寄り添うデジタル秘書の「MYパレット」が導入されました。この「MYパレット」は、お客さまの属性や趣味嗜好、地域のイベント情報など多様なデータをAIが瞬時に分析し、営業職員に対して最適なコミュニケーションのアドバイスを行います。また、お客さま訪問時の情報も簡単に入力できるため、営業職員の業務負荷を最小限に抑えることが可能です。 これにより、お客さまによりきめ細やかなサービスを提供することが可能となり、顧客満足度の向上につなげます。今後は、「MY パレット」の機能をさらに拡張しつつ、営業職員にとどまらず、明治安田の全職員一人ひとりに寄り添うデジタル秘書の導入を共に目指していきます。

明治安田生命保険相互会社 執行役社長 永島 英器氏 コメント

「明治安田は、デジタル技術の活用と『人の役割の高度化』の併進によって『人とデジタルの効果的な融合』を実現し、『ヘルスケア・QOLの向上』や『地域活性化』の領域を中心に、『生命保険会社の役割を超える』価値の創造・提供に取り組んでいます。そのため、生成AIを始めとするデジタル技術を活用した企業経営に関して比類ない知見を有するアクセンチュアとタッグを組み、先端技術の全社横断的な業務実装に向けた検討・開発(モノづくり)と、検討・開発プロセスを通じた実践的な人財育成(ヒトづくり)に取り組んでまいります」

アクセンチュア株式会社 代表取締役社長 江川 昌史 コメント

「明治安田様の取り組みは、人の役割を高度化するために、人とデジタルを効果的に最適な形で融合させ、生命保険会社としての役割を超えた新たな価値を提供するという革新的なものです。さらに、この取り組みは、人財一人ひとりに寄せられる期待が今後さらに高まる時代において、企業のあるべき理想像を社会に提示するものです。 アクセンチュアは、デジタル技術がさらに浸透する将来においても、明治安田様が持続的に人、社会に大きなインパクトを与え続ける会社となるよう、このプロジェクトの完遂まで伴走してまいります」

