若者目線でリアルに地域の魅力を発信するプロジェクト「LOVE＠(ラブアット)」第一弾は“長崎市”！

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、全国にある街の“好き”をみんなの“好き”にしていくプロジェクト「LOVE@(ラブアット)」を推進しております。

第一弾として、長崎県長崎市と共に、2025年1月16日(水)より様々なコンテンツで、地域の魅力を最大限に引き出し、世の中に発信していきます。

本プロジェクトは、潜在している新たな観光客の獲得の他、地元の方々の地域への愛着や誇りを深めることにも役立てていただく事を目的としています。

長崎市への旅は、人々の優しさや親しみやすさ、歴史ある建造物や原爆資料館、青の洞窟をはじめとする美しい風景、文化的なイベントや地域ならではの食生活など、多様な魅力に触れられ心が温かくなるような体験が待っていました。

その旅の様子は、実際に旅したWEGOインフルエンサースタッフが“長崎市の不思議”“長崎市おススメスポット”“Vlog”の各キーワードで動画編集し、各自のSNSから発信すると共に、WE LABOにおいて、まとめ記事が配信されています。

WE LABOの記事はこちら :https://labo.wego.jp/loveat-nagasaki/

そして、長崎市の街を探索すると至る所にハート形のスポットが点在するなど、たくさんの「ハート」に触れたことから、「長崎の街はハートでした」というキャッチコピーが生まれ、このキャッチコピーをテーマにWEGOらしい解釈で長崎名物の「白鉄火」や「ミルクセーキ」「長崎新地中華街」といったモチーフを制作、アイテムに落とし込みました。

また、長崎市を知っていただく機会として、2025年1月29日(水)より2月12日(水)までの期間WEGO 1.3.5... 原宿店にてPOP UP展開され、長崎の魅力を紹介すると共に今回制作したアイテムの販売を行います。

■展開アイテム

長崎名物の「白鉄火」や「ミルクセーキ」、「長崎新地中華街」をLOVE@仕様のデザインに落とし込んだ長崎の魅力がたっぷり詰まった旅行にもピッタリなアイテムです。

販売先:WEGO ONLINE STORE https://wego.jp/collections/f-cts-love-at-nagasaki?color=all

POP UP期間中はWEGO 1.3.5... 原宿店でも販売致します。

発売開始日:2025年1月29日(水)

LOVE@NAGASAKI Tシャツ \3,299-LOVE@NAGASAKI プリントトート \2,199-

LOVE@NAGASAKI キーホルダー \990-LOVE@NAGASAKI トラベルポーチ \1,759-

■POP UP SHOP概要

開催期間:2025年1月29日(水)~2月12日(水)

開催場所:WEGO 1.3.5... 原宿店

■投稿一覧

※WE LABO記事展開先 https://labo.wego.jp/loveat-nagasaki/

アリちゃん(https://www.instagram.com/71__.00/)

・ふしぎ https://x.gd/4Ja1A

・スポット https://x.gd/VDmXE

・Vlog https://x.gd/81UZd

あおい(https://www.instagram.com/gyuutan_official)

・ふしぎ https://x.gd/nWrzO

・スポット https://x.gd/meV0U

・Vlog https://x.gd/U829Z

ゆめきゃぴ(https://www.instagram.com/iam_yumekyapi/)

・ふしぎ https://x.gd/2IgCu

・スポット https://x.gd/SGtky

・Vlog https://x.gd/xZr1e

■LOVE@プロジェクトビジョン

「日本全国にある“好き”を見つけ、世の中に広げる。遊び心を持って街を、世の中を、もっとにぎやかに彩る」

日本全国にある、面白い場所や歴史、カルチャーやモノ、コト、想い。その地域の個性、“好き”を発見し、切り取り、編集。そして楽しみながら世の中に伝えていく。

WEGOのかかげるコーポレートスローガン【YOUR FAN(ひとりひとりのファンであること)】具現化するプロジェクトのひとつとして、「LOVE@(ラブアット)」は発足しました。

WEGOスタッフが楽しみながら、地域の人が持っている「好き(LOVE)」を私たちWEGOが編集して伝え、「誰か(@~)」に“好き”になってもらうコンセプトから、「LOVE@(ラブアット)」というプロジェクトネームとなりました。ハートの虫眼鏡をロゴに落とし込み「“好き”を見つける」を表現。

「LOVE@」プロジェクトは、WEGOスタッフが地域の魅力を若者目線で発見し、それを世の中に発信することで、地域の観光産業を活性化し、新たな観光客を呼び込むことが期待されます。また、地域の魅力を若者目線で探り、発信することで、「行ってみたい」、「感じてみたい」と思うだけでなく、地元の方々にも自分の住む土地の新たな魅力を再発見してもらうきっかけとなり、地域への愛着や誇りを深めることにつながる事も願っています。

様々な地域とのコラボレーションを通して、面白いものや楽しいことを常に探しているWEGOスタッフがワクワクしながら、その地域の方々と共に世の中に伝えてくこの「LOVE@(ラブアット)」プロジェクトにご期待下さい。

■基本となるプラン- WEGOインフルエンサースタッフによる動画コンテンツの作成と発信WEGOインフルエンサースタッフがご依頼いただいた地域に実際に旅をしながら取材。その土地の魅力を記録し、自身のアカウントで発信します。自身のアカウントからその紹介動画を配信することで、観光地の知られざるスポットや地元の人々の“好き”を若者目線で紹介し、その土地への観光の興味を創出します。- WE LABOでの記事配信発信された動画コンテンツを元にしたまとめ記事をウィゴーが展開する「若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト」【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】内の記事として配信します。詳細な情報やスタッフの体験談を通じて、地域の魅力をさらに深く掘り下げ発信していきます。- ご当地GOODS作成と販売スタッフが旅で感じたこと伝えたいことを元にオリジナルご当地GOODSを作成。WEGO ONLINE STORE及びWEGO店舗で販売します。- WEGO 店舗でのPOP UP開催現地取材の際に収録した動画を基に、作成したオリジナルムービー、WEGOインフルエンサースタッフの作成した動画コンテンツ、オリジナルグッズの展示販売など、その地域を紹介するPOP UPを開催。より多くの人々にその地域の認知啓蒙、理解向上に繋げます。

その他

【WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所】のサービスや、全国約170店舗のスタッフコミュニティを活用した、より深いマーケティングサービスをご利用いただけます。

例)総フォロワー50万人を超えるSNSコミュニティにて、地域の意識調査、アンケート実施など

WE LABO [ヒト・コト・モノ・バ]研究所

ウィゴーが掲げる『YOUR FAN(お客さま一人ひとりのファンであること)』というコーポレートスローガンを具現化すべく、“若者支援ユースカルチャー発信プロジェクト“として様々なカルチャーに特化したコミュニティの開発、運営に取り組む機関。現在運営している趣味嗜好特化型のSNSの総フォロワー数は50万人を超え、全国約170店舗のスタッフとのコミュニティを含めると全国最大規模のコミュニティ組織となる。当事者だからこそわかる感性に向き合い、「発見」「共感」「共有」につながる活動、サービスを提供、提案している。



□WE LABOが提供・提案可能なサービス

コミュニティから得られるデータを活用した【ヒト】の調査、【コト】の発信【モノ】の開発、【バ】の創出 etc

▻マーケティング調査・戦略

▻プロダクト開発・調査・支援

▻PR業務・メディア機能

▻プロデュース企画

▻イベント企画運営

Official site:https://labo.wego.jp

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約170店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。

