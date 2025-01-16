第6回 ウェルビーイング カンファレンス 2025 開催のお知らせ
この度、国内外でヘルスケア業界のメディアの発行およびシンポジウム、トレードショーを主催するインフォーマは、1月1７日にウェルビーイングの取り組みを推進するためのカンファレンスを開催することを決定しました。
現代社会においては、ウェルビーイングの必要性が説かれており、ライフスタイルの変化に伴う、仕事とプライベートのバランスや精神的健康を維持、向上することが重要です。
また、高度情報化社会において、蓄積されるストレスや不安に対応するため、メンタルヘルスケアやマインドフルネス等も注目されています。
第6回目を迎える本カンファレンスでは、業界団体、自治体、ヘルスケア関連企業等をお招きして、ウェルビーイングの取り組みを推進するための最新情報の発表や提言を行います。
＜登壇企業・団体＞
神奈川県、(国研)産業技術総合研究所、（一社）社会的健康戦略研究所 、
（国研）産業技術総合研究所 、（学）神奈川大学 、（一財） 日本規格協会、mHealth Watch、
トランサージュ（株）、IQVIAジャパン
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開催概要（オンライン）
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【名 称】 ウェルビーイング カンファレンス 2025
【会 期】 205年1月17日（金） 11:15-17:10 オンライン開催
【主 催】 インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
公式サイト／プログラム https://www.care-show.com/well-being/
＜後 援＞ （一社）社会的健康戦略研究所
＜協賛メディア＞ 月刊総務オンライン、サンポナビ、へるすあっぷ21、mHealth Watch、
Health Biz Watch
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聴講対象者
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●ウェルビーイング、健康経営を推進している方及び今後、取り組みをしたい方
●経営者、経営企画部門
●総務、人事、労務部門
●営業部門、工場、研究所などの管理部門
●ヘルスケア関連企業
●投資関係者（金融、投資会社など）他