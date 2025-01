春スキーのあとは「こたつ」でホットココアと日本文化を楽しむ　Winter Limited Japanese-style「リゾートセンター」2025年3月1日～4月14日

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんWinter Limited Japanese-style「Resort Centre」

心に残る冒険と発見があふれるマウンテンリゾート「ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」(所在地:長野県大町市平2020、客室数73室、総支配人 細田祐一)では、日本文化が楽しめるWinter Limited Japanese-style「リゾートセンター」を2025年3月1日~4月14日までご用意します。「リゾートセンター」はミニビリヤードやハンモックが設置されたゲストが自由に過ごせる空間。この期間は特別仕様となり、こたつや日本のボードゲーム、カルチャーが楽しめます。

Winter Limited Japanese-styleをテーマに、ほっこり温まる「こたつ」や大人から子どもまで楽しめる日本ならではのゲームが「リゾートセンター」に登場します。期間限定メニュー「ホットココアとマシュマロ」とともに懐かしさを感じつつ、ゆったりした時間が流れる非日常のマウンテンリゾートステイをお届けします。

□Winter Limited Japanese-style「リゾートセンター」概要

期間:2025年3月1日~4月14日

料金:ゲスト入場無料

場所:ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん「リゾートセンター」

対象:宿泊ゲスト、日帰りゲスト(レストラン、カフェ&バー、温泉をご利用のお客様)

Eden Cafe & Bar 提供メニュー

期間限定 「ホットココアとマシュマロ」 850円(税・サ込み)

期間限定 「ホットココアとマシュマロ マカロン2個付き」 1,400円(税・サ込み)

※内容が変更となる場合がございます。写真はイメージです。

最新情報は公式HPをご覧ください。

専用ページ :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/activity_details/winter-limited-japanese-style/ホットココアとマシュマロ

ミニビリヤードやサッカーゲームなどのアクティブな遊びだけでなく、教養書や洋書がそろう本棚、読書やパソコン仕事に最適なデスクが配置された「リゾートセンター」は、ゲストが思いおもいの時間を過ごす安らぎの空間。

ゲームの持ち込みも自由なので、女子会や卒業旅行で集まるスペースにもぴったり。ファミリー旅行や三世代旅行には、お子様が安心のシェアリングスペースです。初春に合わせてスタートする期間限定のWinter Limited Japanese-styleをお楽しみください。

Winter Limited Japanese-style「Resort Centre」

We will offer “Kotatsu” and unique Japanese games for both adults and children at the resort center. Kotatsu is a table with an electric heater attached to the underside and it is an important part of Japanese winter culture.

Winter Limited Japanese-style「Resort Centre」

Period: March 1 - April 14, 2025

Hot Cocoa and Marshmallow: 850 yen (tax and service charge included)

Hot Cocoa and Marshmallow with 2 Macaroons: 1,400 yen (tax and service charge included)

白馬の春スキーはANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんから!

ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんは、12歳以下のお子様のご宿泊とお食事が無料のファミリーフレンドリーなマウンテンリゾートホテル。2024-25ウィンターシーズンはANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんから、6つのスキー場行きの無料送迎がございます。運行期間や出発時間が行先によりことなるため、詳しくはホテル公式HPをご覧ください。

□エイブル白馬五竜

白馬五竜無料シャトルバス

運行期間 : 2024/12/14 - 2025/3/31

他に、白馬村の白馬岩岳マウンテンリゾート、白馬八方尾根スキー場、白馬さのさかスキー場、大町市の爺が岳スキー場、「ポケモンスノーアドベンチャー」を展開する鹿島槍スキーへ運行がございます。

公式HP :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/activity_details/busforfree/

お子様が主役のキッズスイート

Free Ski Bus to Hakuba Area

To Hakuba Snow Resort

・Hakuba Iwatake Snow Resort (Lift tickets available at hotel reception)

・Hakuba Goryu Ski Resort

・Happo Ski Resort

・Sanosaka Ski Resort

(Bus operation period: - February 24, 2025)

To Omachi Ski Resort

・Kashimayari Ski Resort (Lift tickets available at hotel reception)

・Giigatake Ski Resort

(Bus operation period: - Mid-March, 2025)

Official Hotel Web :https://kuroyon.holidayinnresorts.com/media/japow-free-ski-bus/

【ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん】

住所:長野県大町市平2020

問い合わせ・ご予約:0261-22-1530(ホテル代表)

ウェブサイト:https://kuroyon.holidayinnresorts.com/

予約サイト:https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/qngsh

ふるさと納税からのお申込み:

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20212/5346388

Instagram:https://www.instagram.com/anahiresortkuroyon/

※最寄りJR信濃大町駅からは無料シャトルバス(定時予約制)をご利用いただけます。

客室イメージ

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて:

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細については、

www.holidayinn.com,

Facebook https://www.facebook.com/HolidayInn/,

Instagram https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHGホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,300軒超のホテルを有し、約2,000軒のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年3月30日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。さらに、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションを開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。

※2024年3月30日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ:

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト:

https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan