役員の異動に関するお知らせ

地主株式会社

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」において審議した内容を受けて、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年3月26日開催予定の当社第25期定時株主総会において正式に決定する予定です。

1．役員の異動

（1）新任取締役候補者

取締役 北川 雄哉（現 財務本部長兼経理本部長）

※ 新任取締役候補者は、2025年3月26日開催予定の当社第25期定時株主総会の決議を経て就任予定です。

（2）新任取締役候補者略歴等[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/58_1_188d15b5aab021aa01058b8723ff1125.jpg ]

2．取締役の体制

当社第25期定時株主総会にて、取締役の選任議案が承認可決された後の取締役の体制は、下記のとおりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/58_2_fb76003809030933bedd9d856c66ae32.jpg ]