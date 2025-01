2025 JUNG ILWOO FANMEETING in JAPAN ‘ILWOOasis-春、そして君のオアシス-‘開催決定！

株式会社 J HARMONY

いつもチョン・イルを応援してくださり、誠にありがとうございます。

2024年は「Kiss of the Spider Woman」、「イルとえんそくJung ilwoo 2024 HAPPY BIRTHDAY field trip」、「2025 JUNG ILWOO SEASON'S GREETINGS THE MOMENTS OF THE DAY<発売記念特典会>」とsmilwooと沢山の思い出を作ってくれたチョン・イルが今年も皆さんにときめく時間をプレゼントいたします!

2025年の春は「ILWOOasis」で皆さんをお待ちしております!

【公演タイトル】

2025 JUNG ILWOO FANMEETING in JAPAN ‘ILWOOasis-春、そして君のオアシス-‘

【公演スケジュール】

■東京/一ツ橋ホール

2025年3月30日(日)

1部: 開場 12:30/開演 13:30

2部: 開場 17:00/開演 18:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

【チケット料金】

\13,200 (税込)

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行(抽選)

受付期間:2025年1月13日(月)18:00~1月27日(月)23:59

■プレイガイド先行(先着)

受付期間:2025年2月3日(月) 18:00~3月3日(月)23:59

■一般販売(先着)

受付期間:2025年3月6日(木) 18:00~3月28日(金)23:59まで

※「ファンクラブ先行」で売り切れとなった場合は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が行われない場合がございます。

■問い合わせ

JUNG IL WOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

平日 10時~17時 ※12:00~13:00を除く

support@jiw-fc.jp

今後の状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。

x.com/smilwoo