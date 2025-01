ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤â¡ÉNO LIMIT!¡È¤Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù ºÇ¿·¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¾ðÊó¸ø³«¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥Õー¥É¡ÖÈÈ¿ÍÄÉÀ×¡ª ¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ü¥¦¥ë¡¦¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¡×ÅÐ¾ì

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10周年を記念し、1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催します。その公開第一弾プログラム 『名探偵コナン・ワールド』に登場する期間限定フード&グッズについて最新情報をお知らせします。

◆作品を身近に感じるフード&グッズで『名探偵コナン・ワールド』をさらに楽しもう!話題沸騰中の劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」との連動グッズにも注目!!

期間限定のスペシャルフードには、スパイシーなビーフシチューがたっぷり詰まった「犯人追跡! ブレッドボウル・ビーフシチュー ~スパイシートマト~」や、パッション&レモン味が“超元気”にさせてくれる「いっけぇぇぇ! コナンのパッション&レモンドリンク」が登場します。2025年4月18日公開予定の劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」と連動する期間限定グッズには、「コナン」たちや「長野県警」のメンバーがデザインされた「Tシャツ」、「コナン」や「小五郎」と 一緒にパークを楽しめる「ぶらさがりぬいぐるみ」や「カチューシャ」、思わず全部集めたくなる「コレクタブル缶バッジ」などがラインナップ。「名探偵コナン」の世界にリアルに入り込み、登場人物やアイテムを身近に感じるフード&グッズと一緒に、パークでしか味わえない特別な時間をお楽しみください。

(左)「犯人追跡! ブレッドボウル・ビーフシチュー ~スパイシートマト~」 (右)「いっけぇぇぇ! コナンのパッション&レモンドリンク(ホット / アイス)」(左)「Tシャツ」 「ぶらさがりぬいぐるみ」(右上) 小五郎 (右下) コナン

「犯人追跡! ブレッドボウル・ビーフシチュー ~スパイシートマト~」

ターボエンジン付きスケートボードに乗って追跡捜査、開始!

スパイシーなビーフシチューを食べ進めれば…真犯人にたどり着けるかも!?

「いっけぇぇぇ! コナンのパッション&レモンドリンク(ホット / アイス)」

サッカーボールを蹴るコナンの勢いそのまま、

元気いっぱいのパッション&レモン味の爽やかドリンク

販売場所:ロンバーズ・ランディング テラス

販売開始予定日:2025年1月30日(木)

「Tシャツ」

コナン、小五郎、長野県警メンバーのクールなデザイン!

「ぶらさがりぬいぐるみ」

(右上) 小五郎

あの“金の名刺”を持った小五郎が、ユニークなぶらさがりぬいぐるみに変身! バッグなどに着けて、一緒にパークを楽しもう!

(右下) コナン

蝶ネクタイ型変声機も再現!

「カチューシャ」「コレクタブル缶バッジ」

「カチューシャ」

コナンと蘭、眠りの 小五郎と一緒にパークを楽しもう!腕時計型麻酔銃で狙いを定めるコナンにも注目

「コレクタブル缶バッジ」

イニシャルがさりげなくデザインされた、とってもクールなコレクタブル缶バッジ。全部集めたくなるシークレット含む全20種。それぞれの名前とモチーフがプリントされた透明カバー付き

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・スーベニアなど

販売開始予定日:2025年1月30日(木)

◆『名探偵コナン・クイズラリー×LINE』の開催が決定 4つのアトラクションをすべて体験してクイズに挑戦!オリジナルの壁紙をゲットできる!!

「名探偵コナン」のすべてのアトラクションを体験した後も、まだまだお楽しみが続きます。『名探偵コナン・クイズラリー×LINE』は、4つのアトラクションにちなんだクイズに挑戦して、体験することで導いたキーワードを回答すると、オリジナル壁紙を手に入れることができます。実施期間中は新しいクイズと壁紙が毎月登場するので、何度でも楽しめます。乞うご期待ください。

※本体験には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン LINE公式アカウントの「友だち追加」が必要です

※LINE、LINEのロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です

■ 開催期間:2025年1月31日(金)~6月30日(月)

第 1弾公開:1月31日(金)

第2弾公開:2月21日(金)

第3弾公開:3月21日(金)

第4弾公開:4月25日(金)

第5弾公開:5月30日(金)

■ 参加方法

1.ユニバーサル・スタジオ・ジャパンLINE公式アカウントを「友だち追加」

2.以下の対象アトラクションを体験

3.公式アカウントのトーク画面下のバナーをタップしてクイズ開始

※バナーが表示されない場合はトーク画面に直接「■コナンクイズラリー」と入力して開始します

■ 対象アトラクション

・名探偵コナン・ザ・エスケープ ~残像の序幕(プロローグ)~

・名探偵コナン・ミステリー・レストラン

・名探偵コナン×ストーリー・ライド ~標的の絶叫車両(スリルコースター)~

・名探偵コナン 4-Dライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~

◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

書・紫舟

(C)東野圭吾/集英社

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.