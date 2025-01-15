【大阪開催！】1/19(日)「とくしま・丸ごと移住交流フェア」
徳島県
詳細はこちらから！ :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5364/
事前申し込みはこちら！ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnbApgW3lK1Ben5T48FfRNj3H8bYy8Pl5GcIsE0NrxcAgZg/viewform
▶出展市町村一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5441/
▶企業・支援団体一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5442/
ミーティングスペースAP・ROOM J+K＆クリエイティブラウンジ
詳細はこちらから！ :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5364/
○とくしま・丸ごと移住交流フェアとは？
事前申し込みはこちら！ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnbApgW3lK1Ben5T48FfRNj3H8bYy8Pl5GcIsE0NrxcAgZg/viewform
○出展者情報
▶出展市町村一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5441/
▶企業・支援団体一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5442/
○徳島ゆかりのプレゼント！来場者抽選会開催します！
相談ブースを３つ以上回ると抽選会に参加できます！
○世界にひとつ！森のコースターを作ろう！（ワークショップ）
○アクセス
ミーティングスペースAP・ROOM J+K＆クリエイティブラウンジ
（大阪府大阪市北区梅田3丁目2－123 イノゲート大阪 11F（JR大阪駅直上））
○お問い合わせ
とくしま移住交流促進センター
Tel：0120-109-407
徳島県徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ5階 (とくしまジョブステーション内）
受付時間：平日10:00～18:00（火曜・木曜は18:30まで） ／第1・第3土曜日 10:00～17:00