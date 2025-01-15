【大阪開催！】1/19(日)「とくしま・丸ごと移住交流フェア」

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徳島県




詳細はこちらから！ :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5364/

○とくしま・丸ごと移住交流フェアとは？






事前申し込みはこちら！ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehnbApgW3lK1Ben5T48FfRNj3H8bYy8Pl5GcIsE0NrxcAgZg/viewform

○出展者情報


▶出展市町村一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5441/
▶企業・支援団体一覧を見る :
https://iju.pref.tokushima.lg.jp/news/5442/

○徳島ゆかりのプレゼント！来場者抽選会開催します！


相談ブースを３つ以上回ると抽選会に参加できます！














○世界にひとつ！森のコースターを作ろう！（ワークショップ）




○アクセス


ミーティングスペースAP・ROOM J+K＆クリエイティブラウンジ
（大阪府大阪市北区梅田3丁目2－123 イノゲート大阪 11F（JR大阪駅直上））


○お問い合わせ


とくしま移住交流促進センター


Tel：0120-109-407


徳島県徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ5階 (とくしまジョブステーション内）


受付時間：平日10:00～18:00（火曜・木曜は18:30まで） ／第1・第3土曜日 10:00～17:00