日本⇔ケアンズ往復航空券が当たる！ベルトラ、ケアンズ観光局と共同プロモーションを開始

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉）は、ケアンズ観光局協賛のもと、ケアンズの魅力を伝える共同プロモーションを2025年1月16日（木）より開始いたしました。特設サイト「ひとりでも、誰とでも、ケアンズ 食べて、遊んで、癒されて」の公開にあわせて、日本（成田・関西空港）⇔ケアンズの往復航空券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施するほか、先着200名様限定で10％オフクーポンを配布いたします。

ひとりでも、誰とでも、ケアンズ 食べて、遊んで、癒されて

URL：https://www.veltra.com/jp/special/oceania/australia/everything-in-cairns/(https://www.veltra.com/jp/special/oceania/australia/everything-in-cairns/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=cairns_lp_jan2025&sid=1526&cid=cairns_lp_jan2025)

日本に1番近いオーストラリアの都市・ケアンズ 3つのおすすめポイント

ケアンズはオーストラリア北部に位置し、平均気温が17度を下回ることがない常夏のリゾート。日本との時差も1時間で時差ボケの心配もありません。そんなケアンズの3つのおすすめのポイントをご紹介します。

ケアンズおすすめのアクティビティをご紹介

- ひとりでも安心・安全！ケアンズの街は東西30分、南北15分もあれば徒歩で散策できるほどの広さで、路線バスも発達しています。ひとりでも移動手段に困ることなく自由に散策できるのも魅力のひとつ。また、夜遅くまで営業しているお店も多いため、夜でも明るいナイトライフを楽しむことができます。- 日本語ガイドやスタッフが多い！オーストラリアの中では、人口に占める日本人在住者の割合が最も多いケアンズ。日本からの直行便があるほか、永住者やワーキングホリデーの学生も多くいるので、街中のレストランやお店では日本語メニューや日本語の分かるスタッフがいることも安心できるポイントです。- コンパクトな街周辺にも魅力がたくさん！ケアンズの街から出発する日帰りツアーも多く、周辺の熱帯雨林やグレートバリアリーフを訪れるツアーや、コアラをはじめとするオージーアニマルとふれあうツアー、オージーグルメを堪能するツアーなど、オーストラリアらしい体験も存分にお楽しみいただけます。

※ツアー料金の日本円の価格は1/14現在のレートで計算

デインツリー熱帯雨林＆ケープ・トリビュレーション観光ツアー！モスマン渓谷や2つの世界遺産が出会う場所へご案内

世界最古の熱帯雨林「デインツリー・レインフォレスト」と「グレートバリアリーフ」が出会う場所「ケープ・トリビュレーション」が満喫できるプラン。熱帯雨林の散策はもちろん、モスマン渓谷での水遊びや、先住民による歓迎の儀式、デイン川リバークルーズなどもお楽しみいただけます。

価格：1名様あたりAUD209.00（\20,395）

詳細：https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/180267(https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/180267?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=cairns_lp_jan2025_ac1&sid=1526&cid=cairns_lp_jan2025_ac1)

野生動物に出逢える熱帯雨林探検＆BBQツアー

夜行性動物に会いに行く半日ツアー。日本では見ることのできない野生のロックワラビーやポッサムへの餌付けや、珍獣カモノハシ探しを体験することができます。ワニ肉やカンガルー肉が食べられるBBQや満天の星空観察もできる、盛りだくさんのツアーです。

価格：1名様あたりAUD195.00（\19,028）

詳細：https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/1022(https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/1022?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=cairns_lp_jan2025_ac2&sid=1526&cid=cairns_lp_jan2025_ac2)

先着200名様限定！10％OFFクーポンを配布

ベルトラのケアンズでのアクティビティ・ツアーに使える10％オフクーポンを先着200名様限定で配布いたします。売り切れ必至の人気商品もありますので、早めのご予約がお勧めです。

対象参加期間：2025年1月15日（水）～2025年3月31日（月）

クーポン取得：https://www.veltra.com/jp/mypage/my_coupon/details/n1slfl(https://www.veltra.com/jp/mypage/my_coupon/details/n1slfl?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=cairns_lp_jan2025_coupon&sid=1526&cid=cairns_lp_jan2025_coupon)

抽選で1組2名様にケアンズ行き往復航空券をプレゼント！

アンケートにお答えいただいた方から抽選で、「日本（成田・関西空港）⇔ケアンズ」往復航空券やベルトラロゴ入りトラベルポーチをプレゼントいたします。

＜プレゼントキャンペーン概要＞

賞 品 ：A賞 日本（成田・関西空港）‐ケアンズの往復エコノミークラス航空券

（ジェットスター航空・直行便）（1組2名様）

B賞 ベルトラロゴ入りトラベルポーチ（10名様）

応募期間：2025年1月15日(水) ～ 6月30日(月)

渡航期間：2025年9月1日(月) ～ 2025年11月30日(日)※除外期間あり

当選発表：2025年7月上旬頃 当選者へ直接ご連絡予定

適用資格：ご応募は日本国内にお住まいの20歳以上の方に限らせていただきます

応募方法：特設ページ内、所定の応募フォームよりお申し込みください

ひとりでも、誰とでも、ケアンズ 食べて、遊んで、癒されて

URL：https://www.veltra.com/jp/special/oceania/australia/everything-in-cairns/(https://www.veltra.com/jp/special/oceania/australia/everything-in-cairns/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=cairns_lp_jan2025&sid=1526&cid=cairns_lp_jan2025)

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約20,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約610,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/