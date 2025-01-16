「羽田エアポートガーデン」に『ポケモンセンター出張所』がオープン！

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本 直人）が運営する「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」（所在地：東京都大田区）にオープンする『ポケモンセンター出張所』について、以下の通りお知らせいたします。

ポケモンのオフィシャルショップ『ポケモンセンター出張所』が羽田エアポートガーデンに登場。ポケモンたちのぬいぐるみや、ポケモン好きにはたまらないポケモンカードゲームなど、ポケモンセンターオリジナルグッズを多数販売いたします。期間中、館内には10か所以上のフォトスポットが登場。ピカチュウとイーブイの写真撮影会も実施いたします。

羽田空港を舞台に、『ポケモンセンター出張所』を通じて日本のポップカルチャーを発信し、世界中の旅行客に日本の魅力を再発見してもらう機会を提供します。

羽田空港直結のエントランス（館内装飾の一部）館内の長さ30ｍサイネージ（館内装飾の一部）■実施概要

グッズ販売、フォトスポット、館内装飾

期間：2025年1月15日（水）～2月9日（日）

営業時間：10:00～20:00

場所：羽田エアポートガーデン 2F

ピカチュウとイーブイ 写真撮影会

日時：2025年1月25日（土）・26日（日）各日11:30～、13:30～、15:30～、17:30～

参加費：無料

場所：羽田エアポートガーデン 1F グランドホワイエ

イベントの詳細は以下のリンク先にてご確認ください。

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/event/detail/2319/

画像はイメージです販売グッズイメージ羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルからなる、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

店舗数：約60店舗

駐車場：約440台

アクセス：京浜急行・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅 徒歩1分

通常営業時間：

物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00 （一部店舗は21:00まで営業）

飲食 11:00～22:00

※営業時間が変更になる場合があります。



▼店舗詳細はこちらhttps://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shop_list