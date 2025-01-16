学研ホールディングスは、ESG投資インデックス「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に新たに選定されました

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）は、2024年12月23日に、ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みに優れた日本企業の株式のパフォーマンスを示すインデックスである「FTSE Blossom Japan Index」および「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定されました。

ダブル・マテリアリティを追求し、サステナビリティの取り組みに注力

学研ホールディングスは、2024年6月に引き続き「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」に、そして今回新たに「FTSE Blossom Japan Index」にも選定されました。

学研ホールディングスは、2021年、取締役会の直下にサステナビリティ委員会を設置、2022年からはサステナビリティ推進室を新設しました。2023年には、環境方針・人権方針の改定、腐敗防止方針・タックスポリシー、調達方針とガイドラインの策定など、今後の活動の基礎となる枠組みが完成し、以降、これらに沿ってサステナビリティ経営を推進してきました。2024年には、人権デュー・デリジェンスやサプライヤー・エンゲージメントを進めるなど、ESGへの取り組みを一層強化しました。



教育と医療福祉という、社会課題の解決に大きく寄与する事業を手掛ける企業として、学研グループがダブル・マテリアリティを追求し、サステナビリティの取り組みに注力してきたことが評価されたと考えます。

学研グループのサステナビリティへの取り組みは、統合報告書2024をご覧ください。

今後も、事業を通じた社会課題の解決と、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

統合報告書2024 :https://www.gakken.co.jp/ja/sustainability/report.html

FTSE Blossom Japan Indexについて

FTSE Blossom Japan Indexシリーズは、ロンドン証券取引所グループ傘下のFTSE Russell社が設計した世界的なESG投資指数です。「FTSE Blossom Japan Index」は、環境、社会、ガバナンス(ESG)の対応に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するインデックスです。

詳しくは、以下のHPをご覧ください。

詳細を見る :https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/indices/blossom-japan

当社が選定されているESG投資インデックス

・FTSE Blossom Japan Index

・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

・S&P/JPX カーボンエフィシエント指数

詳細を見る :https://www.gakken.co.jp/ja/sustainability/management/outside.html

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開