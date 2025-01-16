スーパーやコンビニで大人気のお菓子「サク山チョコ次郎」のカプセルトイ新商品「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」が全国のカプセルトイ自販機にて2025年1月中旬発売！
ベネリック株式会社（本社：東京都千代田区、社長：横山 武) は、株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、社長：中島豊海）より発売されているチョコビスケットのお菓子「サク山チョコ次郎」のキャラクターであるチョコジローをモチーフにしたカプセルトイ新商品「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」（全5種類 / 1回400円・税込）を2025年1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。
■「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」(全5種)について
大人気のチョコビスケットのお菓子「サク山チョコ次郎」のキャラクターである、食いしんぼうな珍獣チョコジローが、カラダやパーツがブルブルとゆれる姿がかわいいShaky!シリーズに登場です。キヒヒと笑うチョコジローや、大好きなチョコビスをぽいぽい食べるチョコジロー、仲間のピチバードを頭の上にのせているチョコジローなど、全5種がラインアップ。ミニチュアサイズのチョコジローのかわいい姿をぜひお手元でお楽しみください。
■商品詳細
おーいチョコジロー
キヒヒチョコジロー
ぽいぽいチョコジロー
ピチバードとチョコジロー
昔のチョコジロー
カラダやパーツがブルブルゆれる
商品名 ：Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール（全5種）
発売日 ：2025年1月中旬より順次
価 格 ：1回400円(税込)
対象年齢：15歳以上
サイズ ：約W42×H60×D35ｍｍ
素 材 ：PVC・ステンレス
取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー
■「サク山チョコ次郎」について
「サク山チョコ次郎」は、株式会社正栄デリシィより発売されている、ミルククリームが中に入ったチョコレートとサクサクビスケットを組み合わせた大人気のお菓子です。チョコレート部分は商品名にもなっているチョコジローというキャラクターの全30種の表情でかたどられ、ビスケットにはチョコジローが使う「チョ」が特徴的なチョコジロー語が全100種プリントされています。
サク山チョコ次郎 ブランドサイト：https://www.shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html
サク山チョコ次郎 公式 X(旧Twitter)：https://x.com/chocojiro0326
サク山チョコ次郎 公式Instagram：https://www.instagram.com/sakuyamachocojiro0326/
(C) Shoei Delicy Corp.
■「ベネリック カプセルトイ」公式情報
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