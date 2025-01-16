スーパーやコンビニで大人気のお菓子「サク山チョコ次郎」のカプセルトイ新商品「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」が全国のカプセルトイ自販機にて2025年1月中旬発売！

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ベネリック株式会社




　ベネリック株式会社（本社：東京都千代田区、社長：横山 武) は、株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、社長：中島豊海）より発売されているチョコビスケットのお菓子「サク山チョコ次郎」のキャラクターであるチョコジローをモチーフにしたカプセルトイ新商品「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」（全5種類 / 1回400円・税込）を2025年1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。



■「Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール」(全5種)について


　大人気のチョコビスケットのお菓子「サク山チョコ次郎」のキャラクターである、食いしんぼうな珍獣チョコジローが、カラダやパーツがブルブルとゆれる姿がかわいいShaky!シリーズに登場です。キヒヒと笑うチョコジローや、大好きなチョコビスをぽいぽい食べるチョコジロー、仲間のピチバードを頭の上にのせているチョコジローなど、全5種がラインアップ。ミニチュアサイズのチョコジローのかわいい姿をぜひお手元でお楽しみください。



■商品詳細



おーいチョコジロー

キヒヒチョコジロー


ぽいぽいチョコジロー

ピチバードとチョコジロー


昔のチョコジロー

カラダやパーツがブルブルゆれる


商品名　：Shaky! サク山チョコ次郎 バブルヘッドドール（全5種）


発売日　：2025年1月中旬より順次


価　格　：1回400円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：約W42×H60×D35ｍｍ


素　材　：PVC・ステンレス


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー



■「サク山チョコ次郎」について





「サク山チョコ次郎」は、株式会社正栄デリシィより発売されている、ミルククリームが中に入ったチョコレートとサクサクビスケットを組み合わせた大人気のお菓子です。チョコレート部分は商品名にもなっているチョコジローというキャラクターの全30種の表情でかたどられ、ビスケットにはチョコジローが使う「チョ」が特徴的なチョコジロー語が全100種プリントされています。



サク山チョコ次郎　ブランドサイト：https://www.shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html


サク山チョコ次郎　公式 X(旧Twitter)：https://x.com/chocojiro0326


サク山チョコ次郎　公式Instagram：https://www.instagram.com/sakuyamachocojiro0326/



(C) Shoei Delicy Corp.




■「ベネリック カプセルトイ」公式情報


カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。


カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。


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