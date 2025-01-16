小田和正をゲストに迎えた「居酒屋の星野仙一」1月19日(日)夕方6:30～再放送！CSホームドラマチャンネル
松竹ブロードキャスティング株式会社
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【小田和正セレクション】詳細 :
https://www.homedrama-ch.com/special/odakazumasa
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「居酒屋の星野仙一」詳細はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/S84871
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居酒屋の星野仙一 -ゲスト：小田和正-
CSホームドラマチャンネルで1月19日(日)午後6:30～7:30
“燃える男”星野仙一とミュージシャン・小田和正のトーク番組。ふたりは昭和22年生まれの団塊の世代。星野の引退試合のとき、マウンドで花束を渡したのは小田だった。長年親交のある2人が定年間近の同世代へのメッセージを熱く語り合う。
2006年/出演：星野仙一、小田和正
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