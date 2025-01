Jをフィーチャーしたベース・マガジン特別ムック『J PLAYER’S BOOK 2025 SOLO WORKS and LUNA SEA -The Blazing Life-』が2月17日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、アーティスト・ブック『BASS MAGAZINE SPECIAL FEATURE SERIES J PLAYER’S BOOK 2025 SOLO WORKS and LUNA SEA -The Blazing Life-』を、2025年2月17日に発売します。

LUNA SEAとしてはGLAYとの対バン・イベント“The Millennium Eve 2025”を2月22日に、バンド結成35周年記念ツアーのファイナル“LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-”を2月23日に、いずれも東京ドームにて開催予定。ソロとしては1月11日から全国ツアー“J LIVE TOUR 2025-BLAZING DAYS-”をスタートさせ、1月29日には13枚目のソロ・アルバム『BLAZING NOTES』をリリースと、精力的な活動を続けるロック・ミュージシャン、J。

リットーミュージックでは、2011年に雑誌『ベース・マガジン』の責任編集にてJのベーシストとしての歩みを追ったムック『BASS MAGAZINE SPECIAL FEATURE SERIES J SOLO WORKS and LUNA SEA』を刊行しました。あれから14年、彼のキャリアをさまざまな視点から振り返るアーティスト・ブック第二弾が、『BASS MAGAZINE SPECIAL FEATURE SERIES J PLAYER’S BOOK 2025 SOLO WORKS and LUNA SEA -The Blazing Life-』です。

LUNA SEA、ソロ・ワークス、ヴォーカリスト、ベーシスト、ソングライターという5つのテーマごとに語った最新インタビューのほか、フェンダー・ベースを中心にした所有ベース・ギャラリー、2011年以降のベース・マガジンに掲載されたインタビュー記事などの再掲、ベース・プレイとソングライティングという視点でそれぞれピックアップした代表曲5曲についてのJ本人のコメント、LUNA SEAの「WISH」、Jの「BURN OUT」という2曲のベース・スコアなどをとおして、彼のなかに絶えず灯り続ける音楽への熱い想いを改めて明らかにします。

■書誌情報

書名:『BASS MAGAZINE SPECIAL FEATURE SERIES J PLAYER’S BOOK 2025 SOLO WORKS and LUNA SEA -The Blazing Life-』

仕様:A4変形判/128ページ

定価:2,970円(本体2,700円+税10%)

発売:2025年2月17日

発行:リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3124243014

●CONTENTS

・INTERVIEW 1 LUNASEA インタビュー1:LUNA SEAとして

・INTERVIEW 2 SOLO WORKS インタビュー2:ソロ・アーティストとして

・GEARS 使用機材紹介

・ARCHIVE INTERVIEWS 2011-2023 ベース・マガジン・インタビュー集

・INTERVIEW 3 VOCALIST インタビュー3:ヴォーカリストとして

・INTERVIEW 4 BASSIST インタビュー4:ベーシストとして

・PLAYING ANALYSIS ベース・プレイ解説

・INTERVIEW 5 SONGWRITER インタビュー5:ソングライターとして

・SELF LINER NOTES 自作曲を振り返る

・DISCOGRAPHY オリジナル&セルフ・カバー・アルバム・ディスコグラフィ

・BASS SCORE ベース・スコア 「WISH」LUNA SEA、「BURN OUT」J

PROFILE

J(ジェイ)●1992年にLUNA SEAのベーシストとしてメジャー・デビュー。1997年にはLUNA SEAの一時活動休止を機にソロ名義での活動をスタートし、1st アルバム『PYROMANIA』を発表する。2000年のLUNA SEA終幕を経て2001年にソロ活動を再開すると、海外から多数のアーティストを招き開催したライヴ・イベント“FIRE WIRE”、史上初アリーナをオールスタンディングにして開催した日本武道館公演、数多くのゲスト・バンドを一同に迎えての5日間連続ライヴ“SHIBUYA-AX 5DAYS”など、独自のスタイルでライヴ活動を展開。2019年5月にはLUNA SEAとして結成30周年を迎えた節目に、世界的楽器メーカーであるフェンダーとのエンドースメント契約を発表。日本のロック・ベーシストとして唯一無二のスタイルを提示し続け、LUNA SEA、ソロの両輪で活躍中。ソロ最新アルバム『BLAZING NOTES』を2025年1月29日にリリースし、1月11日からはアルバムを引っ提げた全国ツアーを開催している。

