オトメイトのキャラクター描きおろしグラビア企画、“with flower”シリーズのオンラインくじの第2弾が登場！ レアなイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、オトメイトのキャラクター描きおろしグラビア企画、“with flower”シリーズのイラストを使用した豪華賞品が手に入る＜オトメイト “with flower” B's-LOGオンラインくじ Vol.2＞を、2025年1月23日(木)12時より販売します。
＜オトメイト “with flower” B's-LOGオンラインくじ Vol.2 概要＞
販売期間：2025年1月23日(木)12:00～2025年2月20日(木)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/otomate_withflower2/
期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント。
この機会をお見逃しなく!!
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！アクセサリースタンド（全12種）
A賞：選べる！アクリルブロック（全12種）
Ｂ賞：ミラー（全12種）
Ｃ賞：ミニ色紙（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【20連セット】をご購入いただいたお客様には「マグカップ」をもれなく1個プレゼント!!
※全2種。
※期間により絵柄は異なります。
【マグカップ 詳細】
■マグカップA
『ラディアンテイル』ヴィリオ／ラディ
『君は雪間に希う』篁 智成／与市
『Collar×Malice』岡崎 契／白石 景之
■マグカップB
『薄桜鬼 真改』沖田 総司／斎藤 一
『天獄ストラグル -strayside-』石川 五右衛門／東洲斎 写楽
『スペードの国のアリス～Wonderful White World～』ブラッド=デュプレ／ルイス=キャロル
【対象期間】
■マグカップA
1月23日(木)12:00～2月6日(木)11:59
■マグカップB
2月6日(木)12:00～2月20日(木)11:59
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/(https://kujibikido.com/)
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/