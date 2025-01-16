オトメイトのキャラクター描きおろしグラビア企画、“with flower”シリーズのオンラインくじの第2弾が登場！　レアなイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、オトメイトのキャラクター描きおろしグラビア企画、“with flower”シリーズのイラストを使用した豪華賞品が手に入る＜オトメイト “with flower” B's-LOGオンラインくじ Vol.2＞を、2025年1月23日(木)12時より販売します。





＜オトメイト “with flower” B's-LOGオンラインくじ Vol.2 概要＞


販売期間：2025年1月23日(木)12:00～2025年2月20日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/otomate_withflower2/



期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント。


この機会をお見逃しなく!!




■賞品ラインナップ

S賞：選べる！アクセサリースタンド（全12種）







A賞：選べる！アクリルブロック（全12種）







Ｂ賞：ミラー（全12種）







Ｃ賞：ミニ色紙（全12種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全12種セット」をプレゼント！








■おまけキャンペーン

【20連セット】をご購入いただいたお客様には「マグカップ」をもれなく1個プレゼント!!


※全2種。


※期間により絵柄は異なります。



【マグカップ 詳細】


■マグカップA


『ラディアンテイル』ヴィリオ／ラディ


『君は雪間に希う』篁 智成／与市


『Collar×Malice』岡崎 契／白石 景之



■マグカップB


『薄桜鬼 真改』沖田 総司／斎藤 一


『天獄ストラグル -strayside-』石川 五右衛門／東洲斎 写楽


『スペードの国のアリス～Wonderful White World～』ブラッド=デュプレ／ルイス=キャロル


【対象期間】


■マグカップA


1月23日(木)12:00～2月6日(木)11:59


■マグカップB


2月6日(木)12:00～2月20日(木)11:59









■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/(https://kujibikido.com/)


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/