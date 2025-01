「niko and ...」が “今夜も餃子とブギーバック“ をテーマにした餃子超人オガサワラガクとのコラボレーションアイテムを1月17日（金）よりWEB先行予約販売開始！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、2025年1月17日(金)より、”今夜も餃子とブギーバック“ と題した、餃子超人オガサワラガクとのコラボレーション商品を公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売いたします。本発売は、2025年2月7日(金)を予定しており、公式WEBストア and STと限定店舗にて展開します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。2024年7月に、グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」の10周年記念キャンペーンにおいて、餃子超人オガサワラガクによるユニークなポップアップイベントで多くの反響をいただき、そのご縁から今回のコラボレーションが実現しました。

今回のコラボレーションでは、全国の餃子食べ歩き記録を綴るオガサワラガク氏の運営サイト “今夜も餃子とブギーバック” をそのまま本企画のタイトルに用いています。円盤餃子や餃子超人のグラフィックに加え、実際に食べ歩いた餃子の写真を転写したデザインなど、「niko and ...」でしか手に入らないオリジナルアイテムを展開します。

■「今夜も餃子とブギーバック」概要

食べるだけなんてもったいない。

これ着こなせば間違いない。

つまらない毎日をちょっとジューシーに。

おいしい日々をチューニング。

餃子とニコアンドのコラボレーションは

いまだけのスペシャルエディション。

今夜は餃子とブギーバック!

これからの季節、ぼくをそっと包み込んでくれるのは

ハーモニーではなく餃子かも!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2451_1_8db9e21ae8b62a215373479b1c8f3674.jpg ]

■”今夜も餃子とブギーバック” コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋)

背面に円盤餃子を大胆にプリントしたTシャツをはじめ、もちもち触感の餃子クッション、餃子をさらにおいしく楽しめる専用の餃子皿やビールジョッキを展開。ユニークなデザインと実用性を兼ね備えた「niko and ...」だけのオリジナルアイテムで、餃子愛を日常にプラスします。

商品名:ぎょうざ皿

価格 :1,980円(税込)

商品名:ビールジョッキ

価格 :1,540円(税込)

商品名 :フェイスタオル

価格 :1,100円(税込)

カラー展開:ホワイト

商品名 :ビニール傘

価格 :1,540円(税込)

カラー展開:ギョウザ/チョウジン

商品名 :(左)もちもちチョウジンクッション (右)もちもちギョウザクッション

価格 :(左)2,970円(税込)(右)3,960円(税込)

カラー展開:チョウジン/ギョウザ

商品名 :GYOZA L/STEE

価格 :6,000円(税込)

カラー展開:オフ1/オフ2/オフ3/チャコール/ブラック

サイズ :M/L

商品名 :GYOZA L/STEE

価格 :6,000円(税込)

カラー展開:オフ1/オフ2/オフ3/チャコール/ブラック

サイズ :M/L

商品名 :KGBB SWEAT PO

価格 :7,000円(税込)

カラー展開:ライトグレー/ブラック/レッド/イエロー

サイズ :M/L

■餃子超人オガサワラガクについて

東京生まれ、東京育ち。A型。餃座。餃子愛好家。本職は餃子。趣味は餃子。恋人は餃子。

全国の餃子の食べ歩き記録をInstagram(@kebab)と自身が運営するサイト「今夜も餃子とブギーバック」にて紹介。最近は餃子イベントの開催や、朝食になる水餃子「おはぎょうざ」、餃子に合うビール「Give Me Gyoza Beer」のプロデュースも行う。

<HP> https://gyoza.info/

<Instagram> https://www.instagram.com/kebab/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2024年12月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/