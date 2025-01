コンシューマ向け新ブランド「AmuLit」人気タイトルのファンディスク「even if TEMPEST 連なるときの暁」中国語繁体字版を1月16日（木）に発売

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷 祐司)は、当社のコンシューマ向けブランド「AmuLit」の人気タイトル「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」(以下「テンペスト魔女」)のファンディスク「even if TEMPEST 連なるときの暁」 (以下「テンペスト暁」)の中国語繁体字版「even if TEMPEST 連綴之時的拂曉」を1月16日(木)に発売したことをお知らせいたします。

「テンペスト魔女」は“魔女裁判”“死に戻り”がテーマのダークファンタジーです。2022年6月の発売以降多くのお客様にお楽しみいただき、2024年6月に累計販売本数が3万本を突破いたしました。2023年8月に「テンペスト魔女」は中国・JOYOLAND社(本社:中国・北京市 代表取締役:鄭 波)へのライセンスアウトにより中国語繁体字版「even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說」の販売を開始し、2024年10月にファンディスク「テンペスト暁」の中国語繁体字版の発売決定を発表し、この度待望のファンディスクの発売となりました。

また、ファンディスクの発売に合わせ、「テンペスト魔女」ダウンロードコンテンツの中国語繁体字版を2025年に発売することを決定しました。

当社は今後も世界中のお客様に「AmuLit」タイトルをお楽しみいただけるよう、海外展開にも力を入れてまいります。

「even if TEMPEST 連なるときの暁」公式サイト:https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/(https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/)

「even if TEMPEST」公式X(@evenifTEMPEST):https://x.com/evenifTEMPEST(https://%EF%BD%98.com/evenifTEMPEST)

中国語繁体字版「even if TEMPEST 連綴之時的拂曉」概要

タイトル:even if TEMPEST 連綴之時的拂曉

(邦題:even if TEMPEST 連なるときの暁)

対応機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:2025年1月16日(木)

価格:一般版 398HKD

限定版 798HKD

対象年齢:輔15

対応言語:中国語繁体字

発売元:JOYOLAND社

販売元:傑仕登股份有限公司 / Epicsoft Asia Pte Ltd

◆「even if TEMPEST 連なるときの暁」の魅力をそのままに、中国語繁体字版にてお届けします!

「even if TEMPEST宵闇にかく語りき魔女」ダウンロードコンテンツ中国語繁体字版の発売が決定

2024年11月より発売しご好評いただいている「テンペスト魔女」のダウンロードコンテンツを、2025年に中国語繁体字版でも発売することを決定しました。

ファンディスク「even if TEMPEST 連綴之時的拂曉」に続き、ダウンロードコンテンツにもぜひご注目ください。

◆商品概要

タイトル:even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說 DLC

(邦題:even if TEMPEST宵闇にかく語りき魔女 DLC)

対応機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:2025年予定

価格:未定

対象年齢:輔15

対応言語:中国語繁体字

発売元:JOYOLAND社

「even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說」好評販売中

タイトル:even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說

(邦題:even if TEMPEST宵闇にかく語りき魔女)

対応機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:好評販売中

価格:ダウンロード版 438HKD

対象年齢:輔15

対応言語:中国語繁体字

発売元:JOYOLAND社

販売元:傑仕登股份有限公司 / Game Source Entertainment

「even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說」ニンテンドーeショップ:https://store.nintendo.com.hk/70010000063410(https://store.nintendo.com.hk/70010000063410)

JOYOLAND社(北京歓楽百世科技有限公司)について

本社:中国・北京市 代表取締役:鄭 波

多くの女性向けビジュアルノベルの中国語ローカライズ経験を持つ企業です。

コンシューマーごとのクロスプラットフォーム移植、品質保証、配信・発売などのサービスも提供しております。

公式サイト:http://joyoland.com/(http://joyoland.com/)

ボルテージのコンシューマ向けブランド『AmuLit』

『AmuLit (アミュリット) 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。

ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような

存在になれたらという想いから、英語の『Amulet(お守り)』と『Literature(物語)』を

組み合わせて名付けています。

物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。

「AmuLit」公式サイト : https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)

「AmuLit」公式X(@AmuLit_JP) : https://x.com/AmuLit_JP(https://x.com/AmuLit_JP)

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名:株式会社ボルテージ

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長:津谷 祐司(つたにゆうじ)