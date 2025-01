Ubie、インパクトスタートアップ協会 第五期正会員に参画

Ubie株式会社

Ubie株式会社(本社:東京都中央区、共同代表取締役:阿部吉倫・久保恒太)は、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指すインパクトスタートアップ協会(Impact Startup Association 以下、ISA)の第五期正会員として参画したことをお知らせいたします。

日本は平均寿命・健康寿命が世界トップクラスでありながら、人生のおよそ1/6の時間(*)を疾病により損なっていると考えられます。この問題の一因として、有効な治療法が存在しながらも必要とする人に適切な医療サービスが届かない「生活者と適切な医療のマッチング不全」が挙げられます。

当社は「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、この社会課題解決に取り組んでいます。症状検索エンジン「ユビー」や「ユビー病気のQ&A」を通じて月間約1,200万人の方々に適切な医療へのアクセス支援を行い、また医療機関向けには診療の質向上をサポートする「ユビーメディカルナビ」を全国1,800以上の医療機関に提供しています。

2024年5月には、事業活動が社会に与えるポジティブな影響を定量・定性的に評価するための社会的インパクト指標とロジックモデルを策定・公表しました。これらを社内外のコミュニケーションに浸透するとともに、マネジメントやステークホルダーとの連携強化を通じて、より大きな意図する社会的インパクトを創出するべく尽力しています。

ISAは「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指しています。当社はこの理念に深く共感し、更なる社会的インパクトの創出を目指して本協会への参画を決定いたしました。今後もUbieは、ISA正会員としての活動を通じて、社会課題解決と持続可能な成長の両立を目指すとともに、ミッション・ビジョンの実現、インパクトエコノミーの発展に向けた取り組みを一層加速させてまいります。

当社の「社会的インパクト指標とロジックモデル」の詳細については以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000048083.html





* Disease burden vs. health expenditure per capita - Data by Our world in Dataより、2019年日本の疾病負荷は、100,000人あたり15,885.71DALY、1人あたり約0.159DALY。簡便のため、1DALY≒失われた1年分の健康な生活ととらえ、2019年時点で平均的には1人あたり0.159年、すなわち約1/6年を失っていると解釈した。DALYはあくまで各種疾患の発生状況・重症度・死亡率など、多種多様な因子を統合したモデル推計であり、実際には、個人差・地域差・医療アクセスの差などがあるため、厳密に「全員が平均的に1/6の時間を失う」わけではない点に留意が必要。

インパクトスタートアップ協会について

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立いたしました。政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。現在、協会のパーパスに共感し正会員として活動を共にするインパクトスタートアップ企業は206社、活動趣旨に賛同いただきインパクトエコノミーの拡張を支援する賛同会員は、日系・外資系企業を含め10社となりました。

・公式サイト:https://impact-startup.or.jp/

・問い合わせ先:info@impactstartups.jp

Ubie株式会社について

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビーメディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。



所在地 :〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号 日本橋堀留町2丁目ビル 6F

設立 :2017年5月

代表者 :共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL :https://ubie.life