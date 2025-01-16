ｕｇｏ、インパクトスタートアップ協会に加盟
ｕｇｏ株式会社
- 名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）
- 所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階
- 公式サイト：https://impact-startup.or.jp/(https://ugo.plus/)
- 問い合わせ先：info@impactstartups.jp
業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指すインパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association 以下、ISA）第5期正会員として加盟いたしました。
◼︎インパクトスタートアップ協会について
インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立されました。
政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。
- 名称：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association）
- 所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階
- 公式サイト：https://impact-startup.or.jp/(https://ugo.plus/)
- 問い合わせ先：info@impactstartups.jp
●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは
“ugo” は、遠隔操作とAI自動モードのハイブリッド制御を採用した業務DXロボットです。
設備や業務内容にあわせてロボットを選べ、労働力不足が顕著な業務のDX化に貢献します。
◼︎ｕｇｏ株式会社 会社概要
所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８
設 立： 2018年
代 表：松井 健
URL： https://ugo.plus/
事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用