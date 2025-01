国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」NHKにて地上波放送、YouTubeにて全世界配信へ。さらに協賛パートナーと共創カテゴリー部門を発表！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)によるアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)は、授賞式の様子をNHKにて地上波放送およびYouTubeにて全世界配信することが決定いたしました。また、「協賛パートナー」、「共創カテゴリーの各部門」について詳細を発表いたします。

MUSIC AWARDS JAPANについて

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。(ともす)」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年5月21日(水)・22日(木)にロームシアター京都にて授賞式を開催いたします。このたび、5月22日(木)の授賞式をNHKにて生中継することが決定いたしました。また2日間の授賞式の様子は、グローバルストリーミングパートナーに迎えたYouTubeにて全世界配信をいたします(※一部地域を除く)。アワードの理念に賛同いただき、日本から世界へ発信する企業様からのサポートも決定いたしました。

また本アワードには、これまで発表していた8カテゴリー50部門の多種多様な作品を表彰する部門に加え、音楽に携わる企業と連携した「共創カテゴリー」など新たな部門が加わります。投票メンバーとなる5000人を超える音楽人、音楽に携わる企業、そして一般リスナーの方も一緒に、素晴らしい音楽カルチャーをたたえ、音楽の未来を灯してまいります。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO」開催概要

協賛パートナー

- 開催日時:2025年5月21日(水)・22日(木)※開催ウィーク:2025年5月17日(土)~5月23日 (金)- 会場:ロームシアター京都- 放送:NHKにて生中継 ※22日(木)のみ- 配信:YouTube(グローバルストリーミングパートナー)にて全世界配信予定 ※一部地域を除く- 公式サイト:https://www.musicawardsjapan.com/- 公式SNS:https://x.com/MAJ_official_x- 協力:経済産業省(調整中)、文化庁※画像はイメージです

本アワード開催に当たり、数多くの企業にサポートいただくことが決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

トップパートナーにはトヨタグループ、ゴールドパートナーにはアサヒビール株式会社、株式会社木下グループ、株式会社NTTドコモ、シルバーパートナーには、京都芸術大学(学校法人瓜生山学園)を迎えます。

さらに、「共創カテゴリー」でMAJと共に部門を創設するプライズパートナーとして、株式会社エクシング、株式会社第一興商、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)、スポティファイジャパン株式会社、株式会社USEN(U-NEXT.HD)なども決定。

加えて、株式会社TimeTree、株式会社IRIS(TOKYO PRIME)、株式会社 LIVE BOARD 、LINEヤフー株式会社にメディアパートナーとして、株式会社JTB、株式会社スペースシャワーネットワーク、株式会社レコチョクにプロジェクトパートナーとして、音楽業界関連企業各社にはミュージックインダストリーパートナーとしてアワードをサポートいただきます。

新たな協賛企業・団体については、順次発表する予定です。

共創カテゴリーおよび最優秀バイラル楽曲賞・ラジオ特別賞

本アワードではプライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに共創カテゴリーを設けます。カラオケ、有線放送などで一般リスナーの方に聴いて、楽しんでいただいた楽曲の中から、最優秀作品を決定いたします。また、TikTokと連携しTikTokをきっかけにバイラルし、ヒットした楽曲を讃える「最優秀バイラル楽曲賞」、全国のラジオ局と連携しラジオディレクターとラジオDJが選ぶ「ラジオ特別賞」の創設も決定いたしました。様々な音楽に携わる企業と連携しながら、素晴らしい音楽カルチャーを讃えてまいります。

共創カテゴリー>◼︎カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

J-Popと演歌・歌謡曲の2部門を予定。

カラオケで最も歌われた楽曲を讃える賞。

対象期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲の上位30曲をエントリー作品として、エントリー作品発表後のカラオケ特別賞歌唱期間中に、DAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を最優秀作品とする。

◼︎リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤーpowered by USEN

どなたでも参加できる楽曲投票サービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングをもとに、これまで最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。

対象期間内においてリクエスト上位のアーティストを“エントリーアーティスト”、その中からさらにリクエストを集めた上位アーティストを本賞の“ノミネートアーティスト”として選出し、最優秀アーティストとして表彰する。

◼︎クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC

JASRACからの著作物使用料の分配額が多かった楽曲のクリエイターを讃える賞。

JASRACに著作権管理を信託している楽曲の中で、2024年度の著作者使用料分配額が最も多い楽曲を表彰する。

楽曲カテゴリー>◼︎最優秀バイラル楽曲賞

TikTokでの動画・投稿に使用されたことをきっかけにバイラルし、世間一般に浸透してヒットしたと評価できる楽曲を讃える賞。

集計期間中のTikTokの楽曲使用数、 使用された動画の総再生数を複合的に計算した本賞オリジナルチャートをもとに選出されたTop50曲の中から、最優秀作品を選定する。

アライアンスカテゴリー>◼︎ラジオ特別賞(名称調整中)

ミュージックシーンやリスナーと最前線で接する全国のラジオ局のDJ、パーソナリティー、ディレクター、プロデューサーらがシーンをアップデートする革新性をもった楽曲をプロフェッショナルな感性で選出する賞。

radikoの年間オンエアデータをもとに一次投票を実施し、選ばれた最終候補曲の中から最優秀作品を選出予定。

一般投票部門について

本アワードでは一般リスナーの方に参加いただける部門として、Spotifyを通じて募った投票から賞を決定する一般投票(リスナーズチョイス)部門を創設いたします。

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify」と海外ベストソングを決定する「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify」の2部門に加え、このたび、主要6部門のひとつで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞「Top Global Hit From Japan」のノミネート作品選定も、Spotifyの海外ユーザーの一般投票によって行われることが決定しました。

◼︎ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「国内ベストソング」を決定する賞。

◼︎ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。

CEIPAについて

【参考資料】 ※2025年1月16日現在

- 名称 :一般社団法人 カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)- 会長 :依田 巽- 理事長 :村松 俊亮(日本レコード協会 会長)- 副理事長:中西 健夫(コンサートプロモーターズ協会 会長)- 専務理事:栗田 秀一(日本音楽出版社協会 副会長)- 理事 :瀧藤 雅朝(日本音楽事業者協会 会長)野村 達矢(日本音楽制作者連盟 理事長)稲葉 豊(日本音楽出版社協会 会長)- 正会員 :一般社団法人 日本音楽事業者協会一般社団法人 日本音楽制作者連盟一般社団法人 日本音楽出版社協会一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会一般社団法人 日本レコード協会