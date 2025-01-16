不動産会社の導入シェアNo.1！物件撮影・間取り図作成代行「Req」が1月16日から愛知県名古屋市でいよいよ提供スタート！

株式会社Live Search

不動産会社向けに物件写真撮影・間取り図作成代行クラウドサービスを開発・運営する株式会社Live Search（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：福井 隆太郎／以下、「リブ・サーチ」）は、2025年1月16日から愛知県名古屋市全域の16区を撮影エリアに追加しサービス提供を開始いたしました。

■物件撮影代行サービス「Req」がいよいよ東海地方でもスタート

賃貸管理会社様の最大のミッションであり課題でもある長期空室解決、入居率アップ、オーナーの収益最大化という点において特に支援させていただくサービスとして多くの不動産会社様にご評価いただいておりその結果、導入シェアNo.1（※）を獲得いたしました。

※ 2023年4月 日本マーケティングリサーチ機構調査結果

⚫︎詳細やお問い合わせはこちら

https://photo-livesearch.com/req/about(https://photo-livesearch.com/req/about)

お電話での問い合わせ：092-707-2800（福岡本社）水日祝を除く9時～17時まで

■物件撮影代行サービス「Req」とは

不動産に特化したプロカメラマンへの撮影・間取り図作成をシステムを通して24時間365日いつでも依頼でき、撮影依頼からデータの納品、撮影状況の進捗管理などをワンストップで一元管理できる賃貸管理業者向けのクラウドサービス「Req」（レック）。コンテンツは、物件写真・間取り図（寸法情報入）の基本画像データの他にも360°VR画像・ルームツアー動画・3DCGバーチャルホームステージング画像などを取り揃えています。

■物件撮影代行サービス「Req」のサービス展開エリア

《 愛知県 》

名古屋市（※2025年1月16日から）

《 東京都 》

都内23区 / 調布市 / 府中市 / 狛江市 / 西東京市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 八王子市 / 町田市 / 清瀬市 / 東久留米市 /小金井市 / 小平市 / 東村山市 / 東大和市 / 国分寺市 / 国立市 / 立川市 / 昭島市 / 日野市 / 多摩市 / 稲城市

《 神奈川県 》

川崎市 / 横浜市 / 相模原市

《 千葉県 》

千葉市 / 船橋市 / 市川市 / 浦安市 / 松戸市 / 習志野市 / 流山市 / 柏市 / 鎌ヶ谷市 / 八千代市

《 埼玉県 》

さいたま市 / 川口市 / 川越市 / 戸田市 / 蕨市 / 和光市 / 三郷市 / 越谷市 / 草加市 / 八潮市 / 朝霞市 / 志木市 / 富士見市 / ふじみ野市 / 新座市 / 所沢市 / 吉川市

《 大阪府 》

大阪市 / 豊中市 / 吹田市

《 兵庫県 》

神戸市 / 明石市 / 尼崎市 / 西宮市 / 宝塚市 / 芦屋市 / 伊丹市

《 福岡県 》

福岡市 / 大野城市 / 春日市 / 太宰府市 / 筑紫野市/ 那珂川市

【このような不動産会社様にオススメ】

・名古屋市内およびその近郊に管理物件をお持ちの不動産会社様

・不動産DXに興味がある

・物件撮影業務に課題を感じている

・撮影代行を探していて色々比較検討したい

・実際の品質が気になる

・入居率や管理戸数の向上を強化したい

⚫︎お気軽にお問い合わせください。

詳細やお問い合わせはこちら：https://photo-livesearch.com/req/about(https://photo-livesearch.com/req/about)

お電話での問い合わせ：092-707-2800（福岡本社）水日祝を除く9時～17時まで

■株式会社Live Search 会社概要

社 名 ：株式会社Live Search

本 社 ：福岡県福岡市中央区天神3丁目6-16 オフィスニューガイアCLAIR天神3F

東京オフィス：東京都渋谷区円山町28番4 大場ビルA館5a

神戸オフィス：兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮707

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区栄1丁目24-25 CK16伏見ビル5階北

代 表 取 締 役：福井 隆太郎

設 立 ：2016年9月1日

資 本 金 ：5億1,218万円(資本準備金含む)

企 業 U R L ： https://livesearch.co.jp