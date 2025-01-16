AAEON Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H/ Core(TM) Ultra 5 125H搭載　ファンレスAIエッジPC【BOXER-6647-MTH】販売開始！

V-net AAEON株式会社BOXER-6647-MTH

AAEON社は Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H/ Ultra 5 125H 搭載産業用ファンレスPC【BOXER-6647-MTH】の販売を開始しました。DC9～36V対応製品で、HDMI x 2、 USB 3.2 Gen 2 x 4、USB 2.0 x 2、RS-232/422/485 x 2、Line out x 1、8-bit DIOを搭載しております。また、オプションでWiFi/BT搭載（アンテナ付き）モデルも販売しております。お気軽に弊社営業までお問い合わせくださいませ。

製品特徴：

- Intel Core Ultra 5 125H/ Ultra 7 155H搭載- DDR5 4800 MHz SODIMM x 2スロット（最大64GB）- M.2 2280 NVMe ＋2.5 SSD搭載可能- 5GやLTE向けに2 3052 B-Key- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 4- TPM 2.0オンボード- 9-36V DC 入力対応- -20℃ ~ 70℃動作温度詳細を見る :https://jp-vnet.com/items/plist/BOXER-6647-MTH/

注文情報：

BOXER-6647-MTH-A1

Intel(R) Core(TM) Ultra 5 processor 125H NVMe, 3LAN,6USB,2HDMI IN, DC 9~36V

BOXER-6647-MTH-A2

Intel(R) Core(TM) Ultra 7 processor 155H NVMe, 3LAN,6USB,2HDMI IN, DC 9~36V

寸法図(mm)：

drawing data of BOXER-6647-MTH

V-net AAEON株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2

電話：045-594-9535 / FAX:045-594-9536

メール： sales@jp-vnet.com

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AAEONについて

AAEONは産業用PC関連製品の専業メーカーです。NVIDIA Elite Partner及びIntel Titanium Partnerであり、NVIVIDA Jetson搭載のAIエッジPCや、Intelチップセット搭載の小型組込向けボード、マザーボード、タッチパネルPCやファンレスPCなどを設計、製造、販売しています。日本ではV-net AAEONが日本支社の役割を担い、販売、修理、技術サポートを行っており、日本のお客様に合わせた柔軟なカスタム対応やサービスを提供しています。

（https://jp-vnet.com/）

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