AuthenTrendのATKey、Soliton OneGateと提携し、フィッシング耐性のあるパスワードレス生体認証を実現

AuthenTrend Technology Inc.

AuthenTrend Technology Inc.(台湾台北市、代表取締役社長:Zake Huang、以下「AuthenTrend」)は、指紋認証対応のFIDO2セキュリティキー「ATKey.Pro」および「ATKey.Card NFC」が、ソリトンシステムズ株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長:鎌田理、以下「ソリトン」)の多要素認証サービス「Soliton OneGate」と連携することを発表しました。本連携により、より安全で利便性の高いフィッシング耐性認証を実現します。

フィッシング攻撃への革新的対策

フィッシングは現在、最も頻繁に発生するサイバー犯罪の一つです。毎日約34億件ものフィッシングメールが送信されており、その被害は年々深刻化しています。AuthenTrendの指紋認証技術を採用したFIDO2セキュリティキーは、認証秘密や認証器出力が偽装された依頼元に漏洩するのを防ぎ、NISTが推奨するフィッシング耐性プロトコルを実現します。今回の「Soliton OneGate」との連携により、企業(エンタープライズ、政府機関、教育機関、医療機関など)のIT戦略におけるセキュリティが大幅に向上します。

指紋タッチ(ATKey.Pro)または指紋タップでログインするだけで、PINコードの入力や不安定なパスワードの使用が不要となり、Windows、Mac、Chromebook、Linux、スマートフォンなど、さまざまなデバイスで安全に利用できます。また、「Windows Hello」と比較して、AuthenTrendのATKeyは多様な業務環境に対応可能な柔軟性を提供します。

AuthenTrend製品の優位性

AuthenTrendは、最先端の指紋認証技術を使用した革新的な製品を提供しています。

- ATKey.Pro: USBタイプの指紋認証対応FIDO2セキュリティキー。コンパクトなデザインとスムーズな指紋認証体験を備え、ワンタッチでサービスにログイン可能。ATKey.Pro USB Type-AATKey.Pro USB Type-C

- ATKey.Card NFC+: クレジットカード型認証デバイスで、指紋認証対応ながらバッテリー不要。FIDO2、スマートカード(PIV)、デジタル名刺、ISO 14443 Mifare TypeAに対応(実用新案取得済)し、オフィス認証用のスマートバッジとしても利用可能です。ATKey.CardNFC+

Soliton OneGateとの強力なパートナーシップ

AuthenTrendは、今回のソリトンとの連携を通じて、エンタープライズ認証の効率化を支援します。「Soliton OneGate」は、ユーザーアクセス管理を一元化し、パスワードレス認証を実現することで、組織全体のIT管理を簡素化します。この革新的な組み合わせにより、企業はクラウドおよびオンプレミス環境で、より安全で利便性の高い認証を導入できます。

AuthenTrendについて

AuthenTrend(https://authentrend.com/ja/)は、2016年に台湾で設立され、豊富な経験を持つエンジニアチームによって設立されました。指紋認証セキュリティキーのパイオニアとして、Microsoft Intelligent Security Association(MISA)、FIDO、およびRSAから信頼を得ています。AuthenTrendは、「NO MORE PASSWORDS, NO MORE PIN CODES!!」をスローガンに、ビジネスから個人利用、集中管理から分散管理、ITからIoTまで、さまざまな認証のトレンドに対応するフィッシング耐性の生体認証製品を提供しています。

関連サイト:https://authentrend.com/ja/authentrends-atkey-partners-with-soliton-onegate-to-enable-phishing-resistant-passwordless-biometric-authentication/