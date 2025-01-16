弁理士試験の勉強時間に関するアンケート結果「合格者の勉強時間は平日2時間以上が92.4%・休日4時間以上が53.9％」
弁理士試験に合格した人の勉強時間
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、アガルートの講座を利用して弁理士試験に合格したユーザーに対し、勉強時間に関するアンケートを実施いたしました。
弁理士試験に合格した人のアンケート調査概要
【調査概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/721_1_b8a62fb7e7b32bfe4c832b8adb69da0c.jpg ]
弁理士試験の勉強時間に関するアンケート結果
アガルートアカデミーが、アガルートの講座を利用して令和4年度～令和6年度弁理士試験（短答式試験もしくは論文式試験）に合格したユーザーを対象に勉強時間に関するアンケートを実施したところ、回答は以下となりました。
弁理士試験の平均勉強時間
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/721_2_c1b446d89f8a03fe53a5dc1de68c8bee.jpg ]
■弁理士試験の合格者の勉強時間は平日3時間、休日は6時間以上が多い
今回のアンケート結果から、アガルートの講座を利用して弁理士試験に合格したユーザーの勉強時間は、平日は2時間以上が92.4％、休日は4時間以上が53.9％を占めることがわかりました。
勉強時間で最も多かった回答は、平日が3時間の38.5%、休日は6時間以上の38.5％、次いで3時間の30.8％でした。
アンケート結果の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.agaroot.jp/benri/column/study-hours-difficulty-level/
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【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
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完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
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株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
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