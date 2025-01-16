巣鴨のお茶屋さん山年園から伊豆下田産、金目鯛の煮付けの販売を開始しました。ギフト箱入りで贈り物にもオススメです。
有限会社山年園
詳細を見る :
https://www.e-cha.co.jp/c/gift/kinmedainonitsuke
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/e-cha/kinmedainonitsuke-01p/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FAk_SJycZKA ]
贈り物にピッタリなギフト箱入り
脂の乗った高級金目鯛を使用
丸々1尾を贅沢に煮付けにしました
ご飯にも合う甘めの上品な味付け
お手軽な湯煎調理で美味しく頂けます
保管に困らない、常温保存タイプ
お取扱はこちら
巣鴨のお茶屋さん山年園 公式サイト
伊豆下田産 金目鯛の煮付け 1尾入り 4,320円
詳細を見る :
https://www.e-cha.co.jp/c/gift/kinmedainonitsuke
巣鴨のお茶屋さん山年園 楽天市場店
伊豆下田産 金目鯛の煮付け 1尾入り 4,320円
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https://item.rakuten.co.jp/e-cha/kinmedainonitsuke-01p/
巣鴨のお茶屋さん 山年園について
巣鴨のお茶屋さん山年園（読み方：やまねえん）は、巣鴨とげぬき地蔵通り門前仲見世にあり、60年余りの間、参拝のお客様にご愛顧頂いております。巣鴨でおばあちゃんの味覚で鍛えられ、選びぬかれた「こだわりのお茶」「健康茶・健康食品」「おやつ・お茶うけ」を販売しております。ゆったりとした巣鴨の雰囲気、下町の良さを添えて、皆様のお茶の間に届けさせていただければ幸いです
公式サイト：https://www.e-cha.co.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/yamaneen1
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公式Instagram：https://www.instagram.com/yamaneen_sugamo/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FAk_SJycZKA ]