巣鴨のお茶屋さん山年園から伊豆下田産、金目鯛の煮付けの販売を開始しました。ギフト箱入りで贈り物にもオススメです。

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有限会社山年園


贈り物にピッタリなギフト箱入り




脂の乗った高級金目鯛を使用




丸々1尾を贅沢に煮付けにしました




ご飯にも合う甘めの上品な味付け




お手軽な湯煎調理で美味しく頂けます




保管に困らない、常温保存タイプ




お取扱はこちら


巣鴨のお茶屋さん山年園　公式サイト


伊豆下田産 金目鯛の煮付け 1尾入り　4,320円




詳細を見る :
https://www.e-cha.co.jp/c/gift/kinmedainonitsuke



巣鴨のお茶屋さん山年園　楽天市場店


伊豆下田産 金目鯛の煮付け 1尾入り　4,320円




詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/e-cha/kinmedainonitsuke-01p/


巣鴨のお茶屋さん 山年園について




巣鴨のお茶屋さん山年園（読み方：やまねえん）は、巣鴨とげぬき地蔵通り門前仲見世にあり、60年余りの間、参拝のお客様にご愛顧頂いております。巣鴨でおばあちゃんの味覚で鍛えられ、選びぬかれた「こだわりのお茶」「健康茶・健康食品」「おやつ・お茶うけ」を販売しております。ゆったりとした巣鴨の雰囲気、下町の良さを添えて、皆様のお茶の間に届けさせていただければ幸いです



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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FAk_SJycZKA ]