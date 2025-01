BASS MUSICシーンのトップランカー「Yellow Claw」が来日!!

株式会社TSTエンタテイメント

ZEROTOKYOにて、メインストリーム型ベースミュージックパーティーが、ついに始動します。

『Butterfly Effect=非常に小さな出来事が、最終的に予想もしていなかったような大きな出来事につながる』。固定観念にとらわれない、ジャンルレスかつクレイジーな新たな「BASS MUSIC」の解釈を提唱。小さなカルチャーから大きなムーブメントを生み出します。

初回メインゲストは、泣く子も黙るBASS MUSICシーンのトップランカー「Yellow Claw」が来日!!天下の「BARONG FAMILY」を主宰し、日本を中心としたアジアで圧倒的な人気を誇る彼らが、再びZEROTOKYOに登場します。2016年のageHaでの衝撃的デビュー、2021年のコロナ禍を乗り越えた来日、そして2024年「S2O JAPAN」での圧巻のパフォーマンス──これまで数々のドラマを刻んできた彼らの新たなストーリーが、ここから始まります。

さらに、人気パーティー「Beginning」クルーや「TCPT」がサポート。「RING」エリアはOPEN FORMATフロアとなり、ZEROTOKYOの回遊性を存分に楽しめる構成に。そして

「Z HALL」にはシークレットゲストの参戦が決定!さらなる追加情報に、ご注目ください。

- EVENT INFO

2025.1.31(金) Butterfly Effect Vol.01

@ZEROTOKYO

OPEN/START 23:00

HP:https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-0131/

■チケット

DOOR:TBA

EARLY FASTPASS TICKET : \4,000- (優先入場・入場料金含む)

U-25 TICKET : \4,000- (優先入場・入場料金含む)

※2025年1月31日までに25歳以下の方が対象です。チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

FASTPASS TICKET : \5,000- (優先入場・入場料金含む)

ZAIKO:https://zerotokyo.zaiko.io/e/a-d-c-0124

■VIP予約

B4F ZHALL:https://www.tablecheck.com/ja/zerotokyo-b4/reserve/landing?menu_lists[]=677f8011d34324034f2e9050(https://www.tablecheck.com/ja/zerotokyo-b4/reserve/landing?menu_lists%5B%5D=677f8011d34324034f2e9050)

B3F RING:https://www.tablecheck.com/ja/zerotokyo-b3/reserve/landing?menu_lists[]=677f7fac17aac976e3b94842(https://www.tablecheck.com/ja/zerotokyo-b3/reserve/landing?menu_lists%5B%5D=677f7fac17aac976e3b94842)

■出演者

【Z HALL】

SPECIAL GUEST : YELLOW CLAW

- ARTIST INFO

■ Yellow Claw

オランダ出身の著名なエレクトロニックデュオ「Yellow Claw」は、過去10年以上にわたり、世界中のダンスフロアを支配し、ダイナミックで影響力のあるクラブトラックを生み出してきました。彼らの楽曲カタログは累計で10億回以上の再生回数を誇り、エレクトロニックミュージックシーンの頂点に君臨しています。Yellow Clawは、「Electric Daisy Carnival」「Coachella」「Lollapalooza」「Tomorrowland」といった世界最大級のフェスティバルや、トップナイトクラブでのエレクトリックなパフォーマンスで知られています。この活躍により、エレクトロニックミュージック界のエリートの一員として確固たる地位を築いています。また、DJ Snake、Steve Aoki、Krewella、Gucci Mane、MigosのQuavoやOffset、DJ Mustard、Ty Dolla $ignといった業界の巨頭たちとのインパクトのあるコラボレーションでも知られています。これらの共同プロジェクトからは、「DJ Turn It Up」

「Do You Like Bass」「Till It Hurts」といった国際的なクラブシーンで定番となるヒット曲が

生まれました。常に進化を続けるYellow Clawは、ハードテクノという新たなジャンルの最前線に進出し、音楽の境界を押し広げています。その独自のサウンドを革新的な方向性と融合させ、

「Sex Drugs Energies」「Crush」「Creep/Major」などの最新リリースでその先進的なアプローチを体現しています。これらの作品は、EDMにおける新しいムーブメントを取り入れる彼らの姿勢を示しています。絶え間ない革新への追求と成功の軌跡を持つYellow Clawは、エレクトロニックダンスミュージックのトップに立ち続けており、その勢いが衰えることはありません。

