Apex Legends(TM)世界大会「ALGS Year 4 Championship」開催にあわせ、INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて特設コーナー展開＆特典フェア開催決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、2025年1月17日(金)~2月2日(日)の期間限定で同社が運営するINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて、Apex Legends(TM)特設コーナーの展開および特典フェアを開催することを発表いたします。

■開催期間

2025年1月17日(金)~2月2日(日)

■特設ページ

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店特設ページ

https://www.infolens.com/geekshop-ikebukuro/

INFOLENS GEEK SHOPオンラインストア特設ページ

https://bit.ly/4fRUOrP

Apex Legends(TM)世界大会「ALGS Year 4 Championship」の開催を記念し、INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店では『Apex Legends(TM)特設コーナー』を展開いたします。特設コーナーでは・・・巨大ネッシーの展示や90種類以上の商品の展開、また、オリジナルショッパーの配布をいたします!また、INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店とオンラインストアにて、期間中に特典フェアも同時開催!

■特典フェア内容

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店またはオンラインストアにて、Apex Legends(TM)の商品を税込3,300円お買い上げごとに【オリジナルステッカー(全3種)】をランダムで1枚プレゼント!

※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。

※レシートの合算は出来ません。あらかじめご了承ください。

※特典はなくなり次第配布終了です。

※INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店とオンラインストアでは、特典の絵柄が異なります。

▼INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店で配布するステッカーの絵柄▼INFOLENS GEEK SHOPオンラインストアで配布するステッカーの絵柄

▼オリジナルショッパーの配布

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店では期間内にApex Legends(TM)の商品をご購入の方にオリジナルショッパーを1枚お渡しいたします。

※オリジナルショッパーは、なくなり次第配布終了です。

※オンラインストアでの購入は、配布対象外となります。

■商品情報

Apex Legends トレーディングネッシーメタルチャーム

販売価格:単品 1,078 円 / BOX 8,624 円(税込)

Apex Legends 刺繍ハンドタオル(レイス・ネッシー)

販売価格:各770円(税込)

Apex Legends(TM)とは

「Apex Legends(TM)」は、フロンティアの辺境に伝説の戦⼠が結集し、富と名声をかけて戦う、基本プレイ無料のヒーローシューター。

「Apex Legends(TM)」の詳細はこちらでチェック︓ https://www.ea.com/ja-jp/game(https://www.ea.com/ja-jp/game%20%20s/apex-legends)

s/apex-legends(https://www.ea.com/ja-jp/game%20%20s/apex-legends)

*対象機種のアカウントとサブスクリプション(別売)が必要になることがあります。インターネットの常時接続環境とEAアカウントが必要です。年齢制限が適用されます。ゲーム内購入が含まれます。

INFOLENS GEEK SHOPとは

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

<INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL>

https://geekshop.infolens.com/

<INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店>

店舗所在地:〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL:03-5985-4011

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP:https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店:https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

会社概要

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL : http://www.infolens.com

(C)2025 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.