2025年1月7日、ラスベガス - CES - Micron Technology, Inc.(Nasdaq: MU)は、ハイスピードなCrucial P510 SSDの初公開や、既存のDRAMポートフォリオにおける密度やフォームファクタのオプション拡大など、Crucialのコンシューマー向けメモリとストレージのポートフォリオの拡大を発表しました。これにより、コンシューマー向け製品の選択肢と柔軟性が広がります。P510は最大11,000MB/秒の読み込み速度と9,550MB/秒の書き込み速度を特長とし、優れた速度を誇るGen5のパフォーマンスを一般ユーザーに提供します。

マイクロンのコーポレートバイスプレジデント兼商用製品グループ担当ゼネラルマネージャーを務めるディネッシュ・バハルは「本日、メモリとストレージの新たな製品ラインナップをお知らせできることを嬉しく思います。Crucialのポートフォリオはこれまで以上に幅広く、強力になります。これらは、超高速なGen5 SSDをメインストリームで利用していただけるようになることや、大容量のメモリオプションを追加することで一般的なゲーマーからクリエイターや学生、熱心なエンスージアスト至るまで、あらゆる消費者にイノベーション、パフォーマンス、価値を提供するというマイクロンのコミットメントを示しています」と述べています。

マイクロンは先週米国・ラスベガスで開催中のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)に参加しました。P510の展示のほか、デモとして、高性能なゲームから、専門的な写真技術、一般的な家庭やオフィス、学生の用途まで、あらゆる価格帯とコンピューティングのユースケースで魅力的な構成を紹介しています。デモでは、Crucialのエコシステムやシステム・インテグレーション・パートナーとコラボレーションしたCrucialの幅広いポートフォリオとともに、ASRock(https://www.asrock.com/index.us.asp)、Beelink(https://www.bee-link.com/)、be quiet!(https://www.bequiet.com/en)、Falcon Northwest(https://www.falcon-nw.com/)、Gigabyte(https://www.gigabyte.com/)、PlayStation(https://www.playstation.com/en-us/)、MECHREVO(https://www.mechrevo.com/)、ThundeRobot(https://www.thunderobot.com/global)、TRYX(https://www.tryxzone.com/)のゲーミングPC、マザーボード、CPU、コンソールなど、Crucialソリューションを統合した最先端デバイスをご覧いただけます。

新しいSSD製品により、高速で電力効率に優れたストレージを消費者に提供

P510はノートパソコンとデスクトップの両方を対象に開発されています。電力効率が向上した新たなアーキテクチャーを採用しており、従来のCrucial Gen5 SSDよりも電力消費が25%減り、バッテリー駆動時間が向上しています*1。

今回の新製品発表は、Gen5市場を牽引してきたCrucialの2年間の実績(https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/crucial-pro-series-supercharges-portfolio-ddr5-overclocking)に基づいており、一層、幅広い市場で高速なSSDを利用できるようになります。読み取り速度と書き込み速度に優れているため、ユーザーは生産性を最大化できるとともに、ゲームからクリエイティブなアプリケーションまで、より円滑で臨場感のある利用体験を得られます。P510 SSDは1TBと2TBの容量オプションが用意され、ヒートシンクを搭載しています。また、片面設計の採用により、最近のGen5対応のノートパソコンにも搭載可能です。

Crucialはまた、Crucial P310 2280 SSD(https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-unveils-industrys-fastest-2230-gen4-consumer-ssd-crucial)のヒートシンク搭載バージョンを投入し、SSD製品のラインナップを拡大します。統合ヒートシンクは、PlayStation 5での動作に最適化されていますが、デスクトップパソコンでも使用でき、デスクトップパソコンを利用するゲーマーやクリエイターも無限のパフォーマンスを体験できます。このSSDは、7,100MB/sの読み取り速度を誇り、高速で信頼性の高いストレージと能力を手ごろな価格と省電力で実現しています。

ゲームポートフォリオの拡大と、高密度メモリモジュールの追加によるAI PCの強化

Crucialは、新しいストレージ製品の投入だけでなく、以下のアップデートによりコンシューマー向けメモリポートフォリオを大幅に拡大します。

- Crucial DDR5 Proオーバークロック(OC)ゲーミングメモリ:Crucial DDR5 Pro OCゲーミングメモリに32GBのオプションが加わりました。このアップデートは、ゲーミングメモリの最初のリリースである2月発表(https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/crucial-pro-series-supercharges-portfolio-ddr5-overclocking)の6,000MT/sシリーズ、そして10月発表の6,400MT/sシリーズ(どちらも16GB密度)に続くものです。両グレードの速度で32GB製品が販売されることにより、熱心なゲーマーや自作ユーザーは、ボトルネックやフレームレートの低下、読み込み時間を気にすることなく、より高速で円滑なゲームプレイとマルチタスク処理を行えます。- Crucial DDR5 Proプラグアンドプレイメモリ:追加の設定などを行うことなくDDR5のパフォーマンスを求めるゲーマーやクリエイター、ビジネス・プロフェッショナルは、Crucial DDR5 Proプラグアンドプレイメモリの利用により、オーバークロック、レイテンシー調整、ダイチェーシング、LEDなどの手間をかけることなく、容易にシステムパフォーマンスを向上できます。Crucialは市場のギャップを埋めるため、5,600MT/sで64GBのソリューションを提供します。これはヒートスプレッダを搭載した世界初のDDR5 64GBモジュールとなります。より高い密度を求めるユーザーは、2つの64GBモジュールで構成される128GBキットとしてこのソリューションを導入できます。Crucialが提供する大容量のオプションにより、消費者は将来にわたって使用できるシステムを構築し、より高度なデータ集約型のゲームやアプリケーション、マルチタスク処理の向上、さらにはサイズの大きいファイルの処理(3Dモデリングやグラフィックデザインなど)、4Kコンテンツや8Kコンテンツの作成、リアルタイムレンダリングなどを、システムの速度低下やクラッシュに悩まされることなく行えます。- Crucial DDR5 CUDIMM/CSODIMM:昨年10月に発表(https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-fuels-new-wave-ai-pcs-launch-ultra-fast-clock-driver-ddr5)された16GB DDR5クロックアンバッファードDIMM(CUDIMM)とクロックスモールアウトラインデュアルメモリモジュール(CSODIMM)を基に、6,400MT/sで32GBと64GBのCUDIMMソリューションと、同速度の24GBと32GBのCSODIMMソリューションを提供します。これらの投入により、Crucialが提供するJEDEC(電子デバイス技術合同協議会)に準拠したCUDIMMとCSODIMMのラインナップは市場で最大となります。結果、新しいCUDIMMとCSODIMMのフォームファクタの採用が広がり、データ集約型のAI PCのサポートが強化されます。- Crucial DDR5 UDIMM/SODIMM:UDIMMとSODIMMの両フォームファクタで、5,600MT/sグレード、64GB密度のCrucial Classic DDR5メモリを提供します。Crucial(R) DDR5メモリは、次世代のマルチコアCPUに求められる優れた速度と大規模な帯域幅を備えています。これにより、前世代と比較して、マルチタスク処理の向上、読み込み、分析、編集、レンダリングの高速化、高フレームレートでのゲームプレイ、高負荷のワークロードにおけるシステムラグの大幅な削減を実現します。- MRDIMM:Crucialは、チャネル販売を通じてマルチプレックスランクDIMM(MRDIMM)(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=nWinarFBf1NLWeSyKVVJUHCOppT6E58MlTosQq5Hlhxipil4UBYcxkYZCm7jjFsUsbagAvjYy6uR7QU0elp0Uj9azoqxBGECt0hZ9KkMbKGWP7UvgZKYG1mlXyLrQj51_-6mQwL3UkjVIoOGq7PA19-lCRXj2vx8rTKp01oLDeN8feaLpEvC5UVMYIaOyhSATgCwmeBA9-zbBLyrYySNRSa3x9cjJlaQeQmHPNiaF-8AXXBU0MDtpdZ-pbZui1pL)の出荷を開始しました。マイクロンのMRDIMMソリューションは、要望の高い帯域幅と能力を低レイテンシーで実現し、次世代のサーバープラットフォームにおけるAI推論や高性能コンピューティングアプリケーションの拡張が可能になります。

エコシステムパートナーのコメント

Falcon Northwest(https://www.falcon-nw.com/)の社長、ケルト・リーブス氏(Kelt Reeves)は「Falcon Northwestの顧客には、業界で最もパフォーマンスにこだわるゲーマーも含まれており、最先端の速度と完璧な信頼性を求めています。難しい課題ではありますが、Crucialは市場で最初かつ最速のPCIe 5.0 NVMeストレージソリューションを提供し、この課題に幾度となく応えてきました。Crucialは、Falcon Northwestがこれまで採用してきた中で最も信頼性の高いストレージブランドです。さらに、Crucialはイノベーションとソリューションの拡大を加速し続けており、CUDIMMなどの新しいフォームファクタをポートフォリオに追加しています。このような進化により、高速で高性能なゲーミングPCの構築を続けるFalcon Northwestにとって、Crucialは不可欠な存在となっています」と述べています。

MECHREVO(https://www.mechrevo.com/)のゲーミングノートパソコン製品管理担当ディレクターを務めるヨン・ワン(Yong Wang)氏は「マルチプレイヤーゲームやクリエイティブアプリケーションなどが、大量のデータを活用したグラフィックス機能やAI支援機能の追加・拡張により成長を遂げる今、顧客が求める高いコンピューティング性能を満たす適切なソリューションの選択が、私たちにとってこれまで以上に重要になっています。MECHREVOでは、長年にわたり、CrucialのSSDからDDR5 SODIMMまで、さまざまなメモリとストレージソリューションをゲーミングノートパソコンやハイエンドノートパソコンで活用してきました。私たちは、高性能と電力効率の両立を実現するCrucialのソリューションに満足しています。Crucialは新しいフォームファクタと高密度の製品展開で業界をリードしており、先進的な私たちのノートパソコンユーザーが求めるパフォーマンス水準を一層高められるように協力したいと考えています」と述べています。

P510 SSDは今春から世界中で販売が開始されます。また、ヒートシンク搭載のP310は今月から販売が開始されます。2月から、Crucialの新しいメモリ製品がcrucial.comのほか、オンラインストア、量販店、グローバルチャネルパートナーを通じて発売されます。

*1: Crucial T705 PlusとP510 PCIe(R) 5.0 NVMe SSDの消費電力対パフォーマンスを測定して比較。実際のパフォーマンスは環境により異なる場合があります。

