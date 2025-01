“ラメグラデーション”でキラキラ輝くモンスターアート！ニジゲンノモリ『ゴジラ・モスラ素焼き色塗り体験』新装飾登場

株式会社ニジゲンノモリ

ニジゲンノモリの人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、世界で唯一、ここでしか楽しむことができない「ゴジラ・モスラ素焼き色塗り体験」を大好評開催中です。そしてこの度、本体験に新たな装飾として「ラメフレーク」が2025年1月21日(火)より登場いたします!

全10色のラメフレークでグラデーションを付けた怪獣たちは、さらに個性溢れる輝きを放つこと間違いなし!世界に1つだけのオリジナルモンスターを作り上げよう!完成した作品は自宅での、思い出のアートとして飾っていただけます。

ワクワクドキドキ、仲間と一緒に過ごす夢中な1日をニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」で楽しもう!家族や友達と一緒に取り組むことも可能です。ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」の夏の思い出とともに、みんなで作った「ゴジラ・モスラ素焼き」を持ち帰ろう!

■「ゴジラ・モスラ素焼き色塗り体験」新装飾 概要

開始:

2025年1月21日(火)

場所:

「ゴジラ迎撃作戦」内、カイジュウノモリ

営業時間:

【平日】10:00~18:00(17:00最終受付)

【土日祝】10:00~20:00(18:00 最終受付)

料金:

ゴジラ/2,000円(税込)、モスラ/3,000円

※チケットはゴジラ迎撃作戦受付にて販売しております

※アトラクションチケットを購入していない方でも参加可能

※完成した作品はお持ち帰り頂けます

内容:

ゴジラ迎撃作戦にて開催中の素焼き色塗り体験に、新たに全10色のラメフレークが登場。キラキラ輝くグラデーションを付けながら、オリジナルのモンスターアートをお楽しみ頂けます。完成した作品はは持ち帰り可能

所要時間:

約30分

HP:https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

TM & (C) TOHO CO., LTD.

■(参考)「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています!

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実!ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください!

■(参考)グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』を12月1日(金)よりオープン。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。

https://awaji-grandchariot.com/room/3416/