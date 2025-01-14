COSWHEEL New MIRAIシリーズ先行予約2025年1月10日（金）12時から30分で売上5,000万、販売台数420台以上を達成

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)のハイエンド電動モビリティ「COSWHEELMIRAIシリーズ」の電動バイク・電動アシスト2機種Newモデルが2025年1月10日（金）12時より先行予約販売同時スタートし、開始30分で売上5,000万円以上、販売台数420台以上（超早割、早割がすべて完売）を達成しました。

※先行予約初日での売上、販売台数はAcalieプロジェクト史上ナンバーワンの実績となります。

今回、同シリーズ2機種の予約販売目標を合計5,000台・7.5億円超に設定している中で、好調なスタートを切ることができました。

超早割、早割が完売

【URL】https://coswheel.jp/newmirais-comfort.html

COSWHEEL MIRAI S / MIRAI COMFORTの超早割110,000円（税込）と早割132,000円（税込）の合計420台はすべて完売。現在は両機種とも割引146,000円（税込）で先行予約受付中です。

COSWHEEL MIRAIシリーズは以下ECサイト・店舗で予約受付中です。

ECサイト

▼JP Stars Online Shop

MIRAI S：https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000534

MIRAI COMFORT：https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000535

▼楽天

MIRAI S：https://item.rakuten.co.jp/acalie/mirais-new/

MIRAI COMFORT：https://item.rakuten.co.jp/acalie/comfort-new/

▼Yahoo!

MIRAI S：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jpstars/mirais-new.html

MIRAI COMFORT：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jpstars/comfort-new.html

店舗

全国の提携店舗一覧：https://coswheel.jp/partner.html

※全国の提携店舗にて先行予約受付可能です。一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

【参考】

製品情報詳細については以下製品ページリンクをご参照ください。

▼製品ページリンク

COSWHEEL MIRAI S（電動バイク）：https://coswheel.jp/mirai.html

COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）：https://coswheel.jp/comfort.html

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様へ「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティ製品を主軸に次世代型製品を取り扱っております。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、Web会議に特化した「MAXHUB」やアクションカメラ「Insta360」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供するベンチャー企業です。特に電動モビリティにおいては、製品の企画・開発・製造・販売までワンストップで行っております。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/