ディープテックとテクノロジーの世界的スタートアップ・コンテスト「Extreme Tech Challenge（XTC）JAPAN 2025」、ピッチエントリー期間を1月21日に延長！

XTC JAPAN運営委員会

XTC JAPAN運営委員会（本部：東京都千代田区、幹事：春日伸弥）は、グローバル課題に技術で取り組む起業家のための世界最大規模のスタートアップ・コンテスト「Extreme Tech Challenge（以下「XTC」）」の日本大会「XTC JAPAN 2025」( https://xtc-japan.org/xtc-japan-2025 )にピッチ登壇するスタートアップのエントリー期間を、より多くのスタートアップの皆様に参加機会をご提供するため、1月21日まで１週間延長します。

XTCは、世界120ヶ国から数千社が参加するピッチコンテストです。世界のVC＆企業70社超が共同運営し、グローバル課題に技術で取り組む起業家を発掘支援しています。日本では、2020年からXTC JAPAN を毎年開催し、数々の国内ディープテック＆技術スタートアップが海外展開・資金調達の実績をつかんできました。XTC JAPAN 2025は、2025年2月28日に「JID 2025 by ASCII STARTUP」と共同での開催となります。

さらにXTC JAPAN 2025では、ファイナリスト10社によるピッチステージ後に、ディープテック企業のフラッシュピッチ・セッションを世界最大級のアクセラレーターPlug and Play Japanと共同開催します。両セッションあわせて例年の倍の企業が登壇する機会となりますので、奮っての共通エントリー登録をお待ちしています。

■ XTC JAPANへのピッチ登壇のメリット ～今回は対象企業を拡大！～

● XTC JAPAN 2025登壇ファイナリスト10社

・海外に通用するプレゼンを作る「登壇前ピッチメンタリング」の伴走支援

・JID 2025展示ブースでの個別商談機会(※)

・ピッチオーディエンスとの商談サポート

・当日夕方のネットワーキングパーティー（人数限定）への無料招待

・テクノロジー＆ディープテックに強いグローバル投資家・企業のエコシステムに参加（世界的な露出機会とメンターシップ、海外VC・CVCからの資金調達機会、グローバル企業との協業機会）

※：書類選考でピッチ登壇が決定したファイナリスト10社はJID 2025展示ブースの出展料が無料になります。

● XTC JAPAN 2025優勝企業

・2025年夏ごろ（予定）に米国で開催されるXTC世界大会へ招待

・海外資金調達＆海外協業をXTCとIT-Farmが直接サポート

● ディープテック・フラッシュピッチ powered by Plug and Play Japan登壇企業

さらに今大会ではPlug and Play Japanと共にフラッシュピッチ・セッションを開催します。登壇企業は10社程度を予定。XTC JAPAN 2025ファイナリスト10社に加え、応募者の登壇チャンスが倍増します。国境を超える投資家・スタートアップ・企業が集まる祭典にぜひご参加ください。

■ XTC JAPAN 2025ピッチエントリー概要

【申込み先】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJahjKaMUFdAeLTFvzoQPCJlPQYUDQ8LHj1YMA3nW5moQnw/viewform （ディープテック・フラッシュピッチ powered by Plug and Play Japanとの共通エントリーとなります）

【応募締切】 2025年1月21日(火)

【応募書類】

・ピッチデッキ＋3分以内のプレゼン動画（Zoom・スマホ等での自撮りや、別イベントでの発表映像も可）

・言語：日本語または英語（ピッチデッキと口頭プレゼンの言語が異なっていても構いません）

【エントリー条件】

・アーリーからレイトまで全ステージ（アーリー・レイト共にXTC JAPAN優勝実績あり）

・法人登記済（国・地域不問）または登記予定の株式非公開スタートアップで、今後第三者からの資金調達が可能なこと

・ユーザーのいるプロダクトまたはサービスがあること、または第三者による事業計画認定実績があること（MVP・プロトタイプ・POCなどの検証段階や、外部資金調達完了・アクセラレーター採択・ピッチコンテストのファイナリスト等も歓迎です）

※過去の大会にご参加いただいた企業の再応募も歓迎します

【選考方法】

・書類選考でピッチ登壇ファイナリスト10社を決定、当日ステージで優勝選考

・ほか応募者よりディープテック・フラッシュピッチ powered by Plug and Play Japan登壇を10社程度選出

【応募詳細】 https://xtc-japan.org/xtc-japan-2025

【過去登壇社】 https://xtc-japan.org/finalists

■ XTC JAPAN 2025開催概要

【開催日】2025年2月28日（金）

【会場】ベルサール汐留（JID2024会場内ステージ）

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1住友不動産汐留浜離宮ビルB1・1Fベルサール汐留

会場アクセスリンク：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinagawa/bs_shiodome/access/

【当日プログラム（予定）】

グローバルVC対談セッション「AIと半導体の次を読む。グローバル投資家が占うフロンティア」

ファイナリスト・ピッチステージ

ディープテック・フラッシュピッチ powered by Plug and Play Japan

JID展示スペースでオーディエンスと直接商談（ファイナリストは無料出展）

ネットワーキングパーティー（夕方より付近にて開催、ファイナリストは無料招待）

【参加費用】無料（ネットワーキングパーティー付きは7,000円、早期申込割引あり）

【観覧／ネットワーキングパーティー申込】https://jid-ascii.com/

■ XTC JAPANの特徴

１.海外展開を支援するグローバル・ベンチャーキャピタル（VC）が東京に集結

160社のIPOを成し遂げたシリコンバレーの著名経営者2名による600億円ディープテック・ファンド「Walden Catalyst Ventures」創業者Young Sohnや、トレジャーデータ創業者がシリコンバレーに立ち上げた「Carbide Ventures」、ライブ配信アプリ日本最大手「17LIVE」へ出資の「Darwin Ventures」、25年間でディープテック中心に海外100社に出資し、Zoomやトレジャーデータの創業を支援したクロスボーダーVC「IT-Farm」など、日本と海外にまたがる投資や事業拡大をリードする投資家＆大企業が前回大会に集まっています。

２.XTC世界大会への招待

日本大会の優勝スタートアップは2025年夏ごろ（予定）に米国で開催されるXTC世界大会に招待されるほか、海外スタートアップ投資で25年の実績を持つベンチャーキャピタルIT-Farmによるメンターシップのもとで、海外での資金調達や事業開発の支援を受けられます。

日本のテクノロジーや社会実装は海外投資家からも強い注目を集めており、グローバル課題に技術で取り組む起業家の世界進出をサポートします。

３. XTC JAPANでのピッチ後、7割の企業が資金調達に成功

XTC日本大会は、ピッチ登壇社の資金調達の高い成功率が特徴です。XTC JAPAN 2020-2023のファイナリスト39社のうち27社は登壇後に資金調達に成功しており、そのうち5社は主催VCであるIT-Farmが出資。過去に優勝・準優勝した11社中8社は今では海外事業展開を実現しており、XTC JAPANは事業性や世界的ポテンシャルの高いテクノロジー・スタートアップが数多く参加しています。

■ 共同開催について

＜共同開催＞「JID 2025 by ASCII STARTUP」

「JID 2025 by ASCII STARTUP」は、“イノベーションに関わるすべての人をつなぐ日本の産業を革新するための祭典”をコンセプトに掲げたビジネスイベントです。

スタートアップを中心とした先端テクノロジー企業群による、ビジネスマッチングやオープンイノベーション推進を目的とした製品・ビジネスソリューションの会場展示に加え、有識者らによる各種セッションを実施します。

公式サイト：https://jid-ascii.com/

■ XTC JAPAN 2024（前回大会）の様子

5回目の開催となった2024年大会は、会場でのピッチ観覧者数が約150名、また、夜の懇親会申込者が約100名と注目をいただく回となりました。

日本大会に登壇した10社の中から優勝企業は「株式会社INOPASE（イノペース）」に決定。優勝企業の株式会社INOPASEは、2024年10月に米国サンフランシスコで開催のXTC世界大会に招待されたほか、世界中のXTCパートナー企業および歴代ファイナリストによるネットワーキング支援を受けられるXTCグローバルファイナリストコミュニティへの参加資格を得ました。

■ XTC JAPAN 2024（前回大会） 参加ベンチャーキャピタル

30年間で600社に5000億円を出資し、160社のIPOを成し遂げたシリコンバレーの著名経営者2名による600億円ディープテック・ファンド「Walden Catalyst Ventures」創業者Young Sohnや、ライブ配信アプリ日本最大手「17LIVE」へ出資の「Darwin Ventures」、25年間でディープテック中心に海外100社に出資し、Zoomやトレジャーデータの創業を支援したクロスボーダーVC「IT-Farm」などが参加しています。

Walden Catalyst Ventures

シリコンバレー＆欧州で600億円規模のアーリーステージ・ディープテックファンドを運用。共同創業者は二名とも米国半導体産業の名経営者・投資家として、これまでチーム全体で30年以上に渡り500社以上の出資と124件のIPOを実現。

Plug and Play Japan

世界最大級のアクセラレーター/ベンチャーキャピタル（VC）として世界18カ国30拠点以上に展開し、VCとしてDropboxやPaypal、Lending Clubなど多数のユニコーン企業を輩出。2020年はアクセラレーターとして500社を超えるパートナー企業と共に1,000以上のプログラム・イベントを実施し、2,000社以上のスタートアップの事業化・事業成長を支援。

Darwin Venture Management

台湾・北米・日本のスタートアップに出資する台湾のアーリーステージVC。ライブ配信アプリ日本最大手「17LIVE」へのアーリー投資で知られ、ファンド創業者は米国NASDAQへの起業上場経験をもつ。Sandforce、Hejan Semiconductor、KKday等の大型案件をはじめ、ソフトウェア・バイオ・素材・製造機器・半導体などの技術分野に出資。

オムロンベンチャーズ株式会社

オムロン株式会社が2014年に設立したコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）「オムロンベンチャーズ株式会社」。2018年に井上智子氏が同社社長に就任。ファクトリー・ヘルスケア・スマートシティ領域において、AI・ロボティクス・セキュリティ・エネルギー技術にフォーカスして投資活動を実施。

株式会社アイティーファーム

1999年より東京＆シリコンバレーを拠点に世界中のアーリーステージ先端技術にVC投資。Zoom、トレジャーデータ、Wish、JTowerなどの大型案件をシード～シリーズAから発掘・出資し、海外投資および国際事業開発の実績はそれぞれ100件を超える。日本発ディープテックを支援するVCファンドも運用。XTC JAPAN幹事。

■ 世界120ヶ国から数千社が参加する Extreme Tech Challenge (XTC)とは

Extreme Tech Challenge (XTC) はグローバル課題に技術で取り組むスタートアップを発掘・支援する世界最大規模のピッチコンテストです。独自ディープテックや既存テクノロジーの革新的応用を中心に世界120ヶ国から数千社が集結し、約80のXTCグローバルパートナーVC・企業・団体がファイナリストのグローバル展開を支援しています。

■ XTC JAPAN運営委員会 概要

組織名：XTC JAPAN運営委員会

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5番3号 MIDORI.so NAGATACHO 5F (株式会社ガイアックス内)

設立：2019年12月

共催：株式会社ガイアックス・株式会社アイティーファーム

URL： https://xtc-japan.org