資生堂銀座本店『SHISEIDO THE STORE』開業7周年記念　～これからも銀座の文化とともに、皆さまの美しさをサポートし続けます～

株式会社資生堂

資生堂銀座本店『SHISEIDO THE STORE』は、2025年1月19日(日)をもって開業7周年を迎えます。この特別な節目を迎え、資生堂は銀座という歴史ある街で、150年以上にわたる伝統と革新を大切にしながら、これからも美と健康をサポートし続けてまいります。

1872年に銀座で創業した資生堂は、時代とともに進化し、化粧品業界のパイオニアとして、美を追求する新しい価値を提供し続けてきました。創業の地に開業した『SHISEIDO THE STORE』は、創業当初から大切にしてきた「美と健康を通じて社会に貢献する」という理念のもと、最新技術と洗練されたデザインを駆使し、これまで多くの方々に新たな美の体験をお届けしてきました。

7周年を迎える本年も、『SHISEIDO THE STORE』は銀座の文化とともに歩み、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」 のもと、資生堂の知見、技術、ブランド価値を体現したフラッグシップストアとして、新たな感動をお届けいたします。感謝の気持ちを込めて、特別なプレゼント企画を実施いたします。

【7周年特別プレゼント企画のご案内】

期間:2025年1月17日(金)~19日(日)の3日間

内容:期間中、4,000円以上お買い上げのお客さまに、長年日本人の髪を美しく保つために欠かせないとされてきた「櫛」をプレゼントいたします。唐草模様をあしらったSHISEIDO THE STOREオリジナルデザインの櫛をぜひお楽しみください。

この機会に、ぜひ『SHISEIDO THE STORE』にお越しいただき、資生堂の歴史と未来、そして美の世界を感じていただければと思います。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■SHISEIDO THE STORE

資生堂銀座本店「SHISEIDO THE STORE」は、銀座を訪れる国内外のお客さまに対し、資生堂が培ってきた美のソリューションを総合的に提案する唯一の施設です。化粧品販売に留まらず、エステティックやヘアメイクアップなどの美容サービスとフォトスタジオでの撮影サービス、個室での美容レッスン、美容セミナー等のコンテンツを用意しています。それぞれの分野の美容のスペシャリストが、さまざまなライフスタイル、オケージョンに寄り添った美容ソリューションを提案し、一人ひとりの最高の美しさを実現します。

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座7-8-10

電話番号:03-3571-7735(代表)

営業時間:10:00~20:00

定休日:不定休

ウェブサイト:https://thestore.shiseido.co.jp/?rt_pr=trr77

インスタグラム:https://www.instagram.com/shiseidothestore/

X:https://twitter.com/SHISEIDO_sts