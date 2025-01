はぴだんぶい結成5周年をお祝いしたテーマカフェが東名阪で開催決定！「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」期間限定オープン！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」を東京、愛知、大阪にて、2025年1月31日(金)から3月2日(日)まで、期間限定でオープンいたします。

■「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」:https://hapidanbui-5th.theme-cafe.jp/

「はぴだんぶい」(※)は、株式会社サンリオの男のコキャラクターユニットです。1980年代~1990年代に活躍した、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴの個性あふれる6人の男のコたちで結成され、2025年で5周年を迎えました。公式Xのアカウントは、30万人超えのフォロワーを持ち、ますます人気を集めています。

このたび、エルティーアールは、“5周年のお祝いピックニック”をコンセプトにした、見た目も美しく、お弁当がパッと華やかになりそうな楽しいピクニックメニューを展開してまいります。

メニューは、食べやすいハーフサイズになった、はぴだんぶいのみんながデザインされたサンドイッチが食べられるスペシャルセット、ポチャッコ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、タキシードサム、けろけろけろっぴたちのキャラクターをイメージしたサンドイッチBOXや、はぴだんぶい5周年のスペシャルデザート、芝生の上のピクニックをイメージした抹茶ティラミスのワッフル、はぴだんぶいそれぞれをイメージしたカラーのドリンクをご用意いたしました。

その他、2月29日のポチャッコお誕生日を記念した、ポチャッコのためのバースデーケーキ(期間限定)や、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども登場します。

5周年をお祝いしたピクニックメニューを味わいながら、ほのぼのとした時間を、みんなでワイワイお楽しみください。

(※)「はぴだんぶい」について

ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6人の男のコたちが「みんなとなら、どんなことも”だいじょうぶい”!」をスローガンに、わいわいたのしく活動中!

(サンリオ公式サイトより)

■「はぴだんぶい」公式サイト:https://www.sanrio.co.jp/characters/hapidanbui/

■「はぴだんぶい」公式X:https://x.com/hapidanbui (@hapidanbui)

<開催概要>

【日程】

2025年1月31日(金)~3月2日(日)

【店舗】

■東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店

東京都渋谷区神宮前6-28-6 キュープラザ原宿3階

■愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階

■大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階

・カフェサイトオープン:2025年1月14日(火)12:00 予約スタート:18:00~

・予約金:600円(税込660円)※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。

■「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」:https://hapidanbui-5th.theme-cafe.jp/

◇オンラインショップ:2025年1月31日(木)12:00~3月2日(日)23:59

■「はぴだんぶい わいわいピクニックカフェ」オンラインショップ:

https://hapidanbui-5th.theme-cafe.jp/online_store/

特典

※画像はイメージです

■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(600円(税込660円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルステッカー(全6種)」から1枚をランダムでプレゼント。

予約特典

メニュー

※画像はイメージです

<フード>

●はぴだんぶい みんなのサンドイッチ 税込3,780円

事前予約数量限定!ハーフサイズになった、はぴだんぶいのみんながデザインされたサンドイッチを食べられるセット。

限定カード2枚付き!

パンは角食パンのみのご提供です。

はぴだんぶい みんなのサンドイッチ

●ポチャッコのサンドイッチBOX 税込1,690円

おばけニンジンをイメージしたキャロットラぺとベーコンのサンドイッチです。

ポチャッコのサンドイッチBOX

●バッドばつ丸のサンドイッチBOX 税込1,690円

お寿司好きのばつ丸も大満足のお魚とアボカドの

ポキをサンドしたサンドイッチです。

※生魚を使用しております。

バッドばつ丸のサンドイッチBOX

●ハンギョドンのサンドイッチBOX 税込1,690円

ハンギョドンが大好きな冷やし中華をサンド!

新感覚サンドイッチが登場!

ハンギョドンのサンドイッチBOX

●あひるのペックルのサンドイッチBOX 税込1,690円

ペックルが好きなマンゴーのチャツネを使用したカレーのサンドイッチです。

あひるのペックルのサンドイッチBOX

●タキシードサムのサンドイッチBOX 税込1,690円

タキシードサムが好きなエビのコキールをイメージしたエビカツのサンドイッチです。

タキシードサムのサンドイッチBOX

●けろけろけろっぴのサンドイッチBOX 税込1,690円

フライドポテトにけろっぴをイメージさせるグリーンカラーのアボカドをトッピングしたサンドイッチ。

けろっぴの好きなおにぎりをイメージした、海苔がアクセントのフライドポテトとアボカド、ツナマヨのサンドイッチです。

けろけろけろっぴのサンドイッチBOX

<デザート>

●はぴだんぶい 5thア・ラ・モード 税込1,490円

はぴだんぶい5周年のデザートはプリンの乗ったア・ラ・モード!

はぴだんぶい 5thア・ラ・モード

●ピクニックワッフル 税込1,290円

5周年を記念したおむすびパーティをイメージした抹茶ティラミスのワッフルです。

おむすび型の牛乳プリンと併せてお召し上がりください。

ピクニックワッフル

●【期間限定】ポチャッコのためのバースデーケーキ! 税込1,890円

※2/20(木)~3/2(日)

ポチャッコのバースデーをみんなでお祝いしよう!

いちごがサンドされたポチャッコ型のケーキの周りをはぴだんぶいのメンバーカラーをイメージした食材で彩ったバースデープレートです。

【期間限定】ポチャッコのためのバースデーケーキ!

<ドリンク>

●ピクニックドリンク(全6種) 税込各990円

はぴだんぶいそれぞれのイメージカラーを表現した6種類のドリンクです♪

ポチャッコ:クランベリージャスミンティー

バッドばつ丸:巨峰ソーダ

ハンギョドン:ラムネソーダ

あひるのペックル:レモンソーダ

タキシードサム:ピーチジャスミンティー

けろけろけろっぴ:グリーンアップルジャスミンティー

ピクニックドリンク(全6種)

オリジナルグッズ

※画像はイメージです

●アクリルキーホルダー(ランダム6種) 税込770円

アクリルキーホルダー(ランダム6種)

●缶バッジ(ランダム6種) 税込605円

缶バッジ(ランダム6種)

●アクリルクリップ(全6種) 税込825円

アクリルクリップ(全6種)

●バンダナハンカチ 税込1,760円

バンダナハンカチ

●巾着 税込1,540円

巾着

●タイムマーカー付きボトル 税込1,980円

タイムマーカー付きボトル

【コピーライト表記】

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655341