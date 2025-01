【叡啓大学】参加者募集「投資家的に生きる」1月31日（水）開催【参加費無料】社会人、高校生対象

広島県公立大学法人

叡啓大学(学長:有信睦弘、所在地:広島市中区)では、学生のコンピテンシー育成及びキャリア形成支援の一環として、「イブニングラウンジ」を開催しています。

1月31日(金)のイブニングラウンジでは、本学の客員教授であり、投資家、経営者、作家である藤野英人氏をお招きし、講演いただきます。

叡啓大学は地域に開かれた大学として、イブニングラウンジの参加者を学生と教職員に限定せず、どなたでもご参加いただけるよう開放いたします。ぜひご参加ください。

投資家的に生きる

日時 2025年1月31日(金)17:10~18:40

場所 対面またはオンライン

対面:叡啓大学 15階(広島市中区幟町1-5)

オンライン:Zoom

対象 叡啓大学の学生・教職員、高校生、一般の方

講演タイトル 「投資家的に生きる」

講師 藤野 英人様(本学客員教授)

講演概要

日本では「投資」に対してネガティブなイメージを持つ人が少なくありません。しかし海外では、「投資」という言葉にはポジティブなイメージしかありません。英語の辞書でinvestment(投資)の意味を調べれば、「なにかに多くの時間やエネルギーや情熱などを注ぐこと(when you spend a large amount of time, energy, emotion etc. on something)」「将来のために、今行動したり保有したりすること(somethingthat you do or have in order to have more in the future)」といった説明を読むことができます。なぜこのような違いが生じてしまっているのでしょうか? この講義では、「投資」への誤解を解いてその本質に迫り、さらに投資家的に生きるための方法についてお話します。

申込方法 以下のページから、【1月29日(水)12:00までに】お申し込みください。

申込はこちら :https://www.eikei.ac.jp/news/details_01564.html

講師プロフィール

藤野 英人氏

レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役会長兼社長・最高投資責任者。

1966年富山県生まれ。国内・外資大手資産運用会社でファンドマネージャーを歴任後、2003年レオス・キャピタルワークス創業。

主に日本の成長企業に投資する株式投資信託「ひふみ投信」シリーズを運用。

JPXアカデミーフェロー、東京理科大学上席特任教授、早稲田大学政治経済学部非常勤講師、一般社団法人投資信託協会理事。

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)