新情報の解禁も！『ヒプノシスマイク』初の映画に向けた特別番組『映画公開記念！ヒプムビthe Party』1月26日（日）夜7時より「ABEMA」で独占無料生放送決定！

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV, Inc. / (C)King Record Co., Ltd. / (C) ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(以下『ヒプノシスマイク』)初の映画に向けた特別番組『映画公開記念!ヒプムビthe Party』を、2025年1月26日(日)夜7時より独占無料生放送いたします。

『ヒプノシスマイク』は、2017年9月に始動した“音楽原作キャラクターラッププロジェクト”です。各ディビジョン(区画)を拠点とする6つのチームが、互いの領土を賭けて熱いラップバトルを繰り広げる物語が描かれ、バトルの結果が今後のストーリー展開を左右するファン参加型のラップバトルの開催をはじめ、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパーやトラックメーカーたちがクリエイターとして参加する本格的なラップミュージックが大きな話題に。舞台やアニメなどさまざまなメディアミックス展開も行われ、さらなる広がりを見せています。

また2025年2月21日(金)より映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の公開も決定。本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が、劇場内の観客の投票によって決まる、劇場映画として“日本初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」で、物語はファイナルディビジョン・ラップバトルが舞台に。投票の結果によって展開や結末が変化するということで、新感覚の映画体験に注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した、特別番組『映画公開記念!ヒプムビthe Party』には、木村昴さん(山田 一郎 役)、石谷春貴さん(山田 二郎 役)、天崎滉平さん(山田 三郎 役)、野津山幸宏さん(有栖川 帝統 役)、木島隆一さん(伊弉冉 一二三 役)、岩崎諒太さん(白膠木 簓 役)、河西健吾さん(躑躅森 盧笙 役)、黒田崇矢さん(天谷奴 零 役)、葉山翔太さん(波羅夷 空却 役)、榊原優希さん(四十物 十四 役)、竹内栄治さん(天国 獄 役)らヒプマイキャスト11 名が生出演。天の声にサッシャさんを迎え、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』通称「ヒプムビ」の仕組みや見どころを徹底解説いたします。さらに映画に関する新情報の解禁も…!

豪華キャスト陣が出演する特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。盛りだくさんな内容でお届けする本番組をぜひご覧ください。

■特別番組『映画公開記念!ヒプムビthe Party』独占無料生放送 概要

<放送日時&番組URL>

放送日時:2025年1月26日(日)夜7時~夜8時

放送チャンネル:ABEMA SPECIAL2チャンネル

番組URL:https://abema.tv/channels/special-plus/slots/C6a1UBrnS47MHH

出演者(敬称略):木村昴(山田 一郎 役)、石谷春貴(山田 二郎 役)、天崎滉平(山田 三郎 役)、野津山幸宏(有栖川 帝統 役)、木島隆一(伊弉冉 一二三 役)、岩崎諒太(白膠木 簓 役)、河西健吾(躑躅森 盧笙 役)、黒田崇矢(天谷奴 零 役)、葉山翔太(波羅夷 空却 役)、榊原優希(四十物 十四 役)、竹内栄治(天国 獄 役)/サッシャ(天の声)

※放送後2025年3月23日(日)まで、無料でお楽しみいただけます。

