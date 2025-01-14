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¡¦Âè1²ó 2022Ç¯12·î10Æü(ÅÚ),11Æü(Æü)¼Â»Ü(https://goldenkings.jp/ticket/pages/id=17661)


¡¦Âè2²ó 2023Ç¯3·î15Æü(¿å) ¼Â»Ü(https://goldenkings.jp/ticket/pages/id=18030)


¡¦Âè3²ó 2024Ç¯1·î20Æü(ÅÚ),21(Æü)¼Â»Ü(https://goldenkings.jp/news/detail/id=19534)


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