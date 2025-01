小嶋陽菜がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」がクリスピー・クリーム・ドーナツとコラボレーション！今年は東京・大阪の２店舗にて開催が決定

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」とクリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若月 貴子、以下:KKDJ)がコラボレーションしたドーナツアソートセット『Her lip to BOX 2025』を、2025年1月24日(金)から2月14日(金)のバレンタイン期間、クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店の2店舗限定で販売します。

<バレンタインシーズンを彩るコラボレーションドーナツが再び!Her lip to BOXが2025年バージョンになって登場>

昨年2月に実施し、連日完売になるほど大変ご好評をいただいた、ドーナツブランド“クリスピー・クリーム・ドーナツ”とのコラボレーションが今年も実現。

バレンタインを盛り上げるドーナツアソートセット『Her lip to BOX 2025』が登場いたします。



昨年開催したクリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店に加えて、大阪にあるクリスピー・クリーム・ドーナツ 北心斎橋店の2店舗限定にて、2025年1月24日(金)~2月14日(金)の期間、数量限定で販売いたします。

今年は、チョコレートのオールドファッション生地にHer lip toらしいチェリーやストロベリーなどのピンクカラーで彩った『チェリー チョコレートケーキ』、ゴールドパウダーを散りばめ華やかさをプラスした『ストロベリー フォンダンショコラ』、クリスピー・クリーム・ドーナツ人気No.1の『オリジナル・グレーズド(R)』にコラボレーションロゴを飾った『Her lip to オリジナル・グレーズド(R)』を詰め合わせたバレンタイン限定アソートセット。



クリスピー・クリーム・ドーナツのデザインとHer lip toのチェリー柄を融合したデザインと、キャッチーなピンクカラーが見た目にも心踊るオリジナルボックスで販売いたします。



また、期間中のクリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店の一部エリアがHer lip toの世界観に。



コラボレーションならではの特別な空間で、素敵なバレンタインシーズンをお楽しみください。

商品詳細



チェリー チョコレートケーキ

カカオの風味豊かなオールドファッション生地に、フルーティーなチェリーソースを合わせ、ストロベリーコーティングを重ねました。アクセントに甘酸っぱいフリーズドライ苺をトッピング。

ストロベリー フォンダンショコラ

ハート型のふわふわ生地に、温めるとトロッととろけるフォンダンショコラクリームを詰め、ビターチョコでつつみました。ピンクのストライプはチョコと相性の良いストロベリーコーティング。仕上げにゴールドパウダーを散りばめてキラキラ華やかなバレンタインドーナツに。

Her lip to オリジナル・グレーズド(R)

一番人気のオリジナル・グレーズド(R)を“Her lip to”とのコラボレーションロゴで飾りました。ハートモチーフのオリジナルロゴが特別感を演出します。

Present

クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店にて、「Her lip to BOX 2025」をご購入いただいた方全員に「オリジナルピックシート」をプレゼント。

複数デザインのピックをドーナツに添えることで、自分だけのオリジナルなドーナツに仕上げていただけます。



また、「Her lip to BOX 2025」とドリンクをご購入いただいた方へコラボレーションロゴが入った「オリジナルペーパースリーブ」をお渡しいたします。



他、クリスピー・クリーム・ドーナツのXにてコラボレーションアイテムが当たるリポストキャンペーンなど、店舗だけでなくSNSでも本コラボレーションを楽しむことができるキャンペーンもご用意しております。

※詳細は後日SNSにてお知らせいたします。



<初のコラボレーションアイテムが数量限定で登場!対象店舗と公式オンラインストアにて展開>

今年はクリスピー・クリーム・ドーナツとHer lip toがコラボレーションしたオリジナルアイテムも登場。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店・北心斎橋店の2店舗とHer lip to 公式オンラインストア及びコンセプトストア「House of Herme」にて数量限定で販売いたします。



商品詳細

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Sweat

M size \13,000 tax in

XXL size \14,000 tax in

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Key Charm \1,650 tax in

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Tote Bag \5,200 tax in

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Flat Pouch \2,600 tax in

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Mug \2,600 tax in



【コラボレーションドーナツ 販売概要】

『Her lip to BOX 2025』

販売期間:2025年1月24日(金)~2月14日(金) ※各日数量限定

販売価格:1,690円(イートイン1,721円)

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店 / 北心斎橋店



※ドーナツはすべて手作りのため1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※コラボレーションドーナツは単品での販売は行っておりません。

※コラボレーションドーナツおよび付属品のお取り置き・ご予約は承っておりません。

※お一人様3点までの販売とさせていただきます。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※オリジナルピックシートは油染みいたしますので、予めご了承ください。※オリジナルペーパースリーブのプレゼントは「Her lip to BOX 2025」1点につき1点までのお渡しとなります。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ドリンクのメニューは、クリスピー・クリーム・ドーナツWEBサイトを参照ください。

※オリジナルペーパースリーブのお渡しは対象商品のご購入限定です。オリジナルペーパースリーブのみのお渡しは不可となりますので、予めご了承ください。



【コラボレーションアイテム 販売概要】



■House of Herme

発売日:2025年1月23日(水)12:00~

住所:東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F



■クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店 / 北心斎橋店

発売日:2025年1月24日(金)~



■公式オンラインストア

発売日:2025年1月25日(土)19:00~

特設サイトはこちら :https://herlipto.jp/blogs/news/kkd-hlt-2025





■クリスピー・クリーム・ドーナツとは

1937年にアメリカで誕生したドーナツ&コーヒーショップ。創業時から変わらぬ秘伝のレシピでつくる、代表的な『オリジナル・グレーズド(R)』を中心に、高品質のドーナツとこだわりのコーヒーをご提供しています。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herlipto

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ:https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



