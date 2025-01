キッチン「Sy｜サイ」世界のデザイン賞２冠達成　　　　　　　　「シカゴ・グッドデザイン賞2024」GOOD DESIGN(R)賞受賞

株式会社トーヨーキッチンスタイル株式会社トーヨーキッチンスタイル(取締役社長 清本英嗣)は、キッチン「Sy|サイ」が世界で最も歴史を持つデザイン賞「シカゴ・グッドデザイン賞2024」にてGOOD DESIGN(R)賞を受賞したことを発表します。(As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.)

◆世界で最も歴史を持つデザイン賞「シカゴ・グッドデザイン賞2024」受賞

純粋無垢の天然石を塊のまま削り出した唯一無二のキッチン「Sy|サイ」が、ドイツの

「German Design Awards 2025」に続き、世界で最も歴史を持つデザイン賞「シカゴ・

グッドデザイン賞2024」のキッチン+機器部門で「GOOD DESIGN(R)賞」を受賞しました。

◆シカゴ・グッドデザイン賞2024

シカゴ・グッドデザイン賞2024は、The Chicago Athenaeum:Museum of Architecture and

Design(シカゴ・アテナイオン建築・デザイン博物館)が主催する世界で最も歴史のあるデザイン賞

です。1950年にエーロ・サーリネンとチャールズ&レイ・イームズによってシカゴで創設され、

現在も世界中の優れたデザインを表彰する権威ある賞として評価されています。

【受賞製品について】

キッチン「Sy|サイ」

純粋無垢の天然石を塊のまま削り出した、世界に一つのキッチン。

2つと同じものが存在しない天然石の紋様は、まさに地球が生んだアートです。

贅沢にもソリッドの石のまま使用することで、素材が持つ美しさをそのまま活かし、太古からの凝縮された時と地球のダイナミズムを感じられるプロダクトとして昇華させました。天然石の選定から、搭載する機器のカスタマイズまで、オーダーで作り上げます。

Sy専用サイト:https://www.toyokitchen.co.jp/kitchen/sy/

◆キッチン「Sy|サイ」展示ショールーム

世界で唯一のキッチン「Sy|サイ」はトーヨーキッチンスタイルの東京ショールームにて、

ご覧いただけます。Sy|サイ専属のスペシャルスタイリストがご案内いたします。

東京ショールーム

東京都港区南青山3-16-3

TEL 03-5771-1040

営業時間11:00~19:00

定休日 水曜日(祝日の場合は木曜日)

https://www.toyokitchen.co.jp/showroom/tokyo/Tokyo-Showroom

◆「German Design Awards2025」

German Design Awards は、ドイツ連邦議会により 1953 年に設立されたドイツデザイン

評議会(The German Design Council)が主催する、国際的に権威のあるデザイン賞です。

部門ごとに優れたデザインに Gold(最優秀賞)、Winner(優秀賞)、Special Mention

(特別賞)が与えられます。

リリース詳細はこちら:https://www.toyokitchen.co.jp/information/detail/46003

■TOYO KITCHEN STYLE オフィシャルサイト

http://www.toyokitchen.co.jp/

■TOYO KITCHEN STYLEオンラインショップ

https://store.toyokitchen.co.jp/

■TOYO KITCHEN STYLE 公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/toyokitchenstyle/

■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー トを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。