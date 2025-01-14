【1/14より】貴社商材の拡販に使える補助金セミナーを開催してみませんか？【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2024/1/14(月)より、「貴社商材の拡販に使える補助金セミナーの共催サービス」をリリースします！
「この商材の購入費用の一部が補助金として返ってきます！」
と提案できれば、顧客の意思決定を促せます。
そこで、貴社商材の拡販に使える補助金セミナーを開催してみませんか？
貴社が商材を紹介し、助成金なうが補助金を紹介する共催セミナーとなります。
補助金に詳しい専門スタッフが
現地・オンライン問わず、セミナー講師をつとめます。
ご興味がある方は是非お問合せください！
◎お問合せはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_lecturer_index.html
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com
【共催セミナーの事例】
・モバイルオーダーで使える助成金・補助金セミナー
・展示会で活用できる補助金オンラインセミナー
・防犯カメラの購入で活用できる補助金セミナー 等