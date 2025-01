LF Research & CNCF調査レポート「Kubernetes 10周年」を公開

The Linux Foundation Japan

調査レポート「Kubernetes 10周年」インフォグラフィック

Linux Foundation Research (LF Research) が Cloud Native Computing Foundation (CNCF) の委託を受けて作成した調査レポート「Kubernetes Turns 10」の日本語版「Kubernetes 10周年」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 Kubernetes 10周年 : キャリア、組織、クラウドネイティブ コンピューティングにインパクトを与えた技術(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/01/lkubernetes-turns-10-jp/)- オリジナル (英語) Kubernetes Turns 10 : The Technology’s Impact on Careere, Organizations and Cloud Native Computing(https://www.linuxfoundation.org/research/kubernetes-turns-10)

2024年、Kubernetesは10周年を迎えました。この節目を記念して、Cloud Native Computing FoundationはLF Researchに委託し、コミュニティにおけるこのテクノロジの影響について調査を行いました。CNCFは、このテクノロジが長年にわたってどのように成長してきたかを認識し、個々の開発者、利害関係者、組織にどのような影響を与えてきたかを把握したいと考えました。

この調査にはコミュニティ メンバーから多数の参加があり、テクノロジーが職業レベルと個人レベルで組織や個人に提供してきた計り知れない価値を物語るデータやストーリーが寄せられました。キャリアの成長や経済的利益から、技術革新や変革まで、レポート全文にまとめられた数多くのストーリーをお読みください。

著者

- Jeffrey Sica, Cloud Native Computing Foundation- Marco Gerosa, Northern Arizona University- Stephen Hendrick, The Linux Foundation

日本語版翻訳協力:木下 兼一